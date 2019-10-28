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Отстрелявших 72 сайгака браконьеров разыскивают полицейские Карагандинской области

28 Октября 2019 18:34
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Отстрелявших 72 сайгака браконьеров разыскивают полицейские Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Весь личный состав органов внутренних дел Карагандинской области ориентирован на установление и задержание лиц, совершивших отстрел 72 голов сайги в Нуринском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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26 октября совместной оперативной группой центрального регионального филиала «Охотзоопром» и Нуринского отдела полиции в 60 км от с. Жанбобек было обнаружено 72 туши сайги с отпиленными рогами.

В связи с этим в Департаменте полиции Карагандинской области была создана оперативно-розыскная группа из числа наиболее опытных сотрудников для задержания подозреваемых лиц.

Совместно с сотрудниками соседних областей выставлены блок-посты. Стражами порядка проверяются транспортные средства, попадающие под ориентировку.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 4 статьи 337 УК РК. Ведется поиск браконьеров.

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Ключевые слова: Карагандинская область, МВД РК,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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