Отстрел сайгаков запрещен – Минэкологии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Данияр Тургамбаев прокомментировал вопрос отстрела сайгаков. По его словам, мораторий на отстрел продлен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время отстрел сайгаков запрещен. Мораторий на отстрел продлен. В последние годы, благодаря принимаемой мере численность сайгаков увеличилась. В Западно-Казахстанской области уральская популяция составляет 545 тысяч. В целях выработки мер в мае текущего года нашим министерством совместно с акиматом Западно-Казахстанской области проведено выездное совещание. Составлена дорожная карта», - пояснил Данияр Тургамбаев.

Таким образом, выработаны следующие меры: ускорение и создание государственного природного резервата, проработка вопроса по возможности перемещения части уральской популяции сайгаков, а также организация поиска подземных вод в целях обводнения пастбищ.

Ранее сообщалось, что в Казахстане численность сайгаков достигла 842 тысяч особей.