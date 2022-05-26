26 Мая 2022 17:56

Отстранить от дела судью попросили адвокаты Елжана Биртанова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Суд отказался удовлетворить ходатайство адвоката бывшего министра здравоохранения Елжана Биртанова об отводе судьи Ибрагима Алькенова в первый день главного судебного разбирательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Отвод, предъявленный адвокатом Бейсекеевым по председательству по делу судьи Алькенова, в удовлетворении отклонить. Постановление обжалованию не подлежит. Доводы о несогласии с постановлением могут быть включены в апелляционную жалобу и ходатайство», - зачитал решение судья Абинур Карабаев.

У стороны защиты отсутствует доверие к судье Ибрагиму Алькенову. Адвокаты и защитники сомневаются, что он сможет вынести справедливое объективное решение.

Адвокат Нурлан Бейсекеев заявил, что судебная коллегия обязала прокуратуру устранить нарушения – перевести документы с английского языка, приобщить их к материалам и провести их оценку. И только после этого в стадии досудебного производства, а не судебного разбирательства, принять решение. По словам адвоката, решений может быть три: прекратить уголовное дело, продолжить уголовное преследование или приостановить производство по делу.

«Судебная коллегия обязала Генпрокуратуру выполнить эти указания. Пункт 3 статьи 76 Конституции говорит, что постановление судов является обязательным на всей территории Казахстана. К сожалению, констатирую, что судья Алькенов отказался от исполнения данного требования Конституции. Если коротко – это нарушение процедуры уголовного судопроизводства судом», – пояснил журналистам адвокат Нурлан Бейсекеев.

Ранее сторона защиты просила суд отстранить от участия в суде процессуальных прокуроров, которые допустили нарушения на стадии досудебного расследования. В итоге уголовное дело после направления в суд было возвращено в прокуратуру. Также защита просила отстранить представителя Министерства здравоохранения Аскара Акбаева и вызывать его как свидетеля, так как он подписывал документы, имеющие отношение к делу. Суд отказал в удовлетворении ходатайств.

«Суд, выслушав доводы о заинтересованности судьи Алькенова в данном уголовном деле не нашел оснований для его отвода. То, что судья Алькенов назначил главные судебные разбирательства – не основание, что он прямо или косвенно заинтересован в этом деле либо находится под давлением государственного обвинения или других участников процесса. В данном случае перевод (документов) возможно и в суде произвести, судья Алькенов назначит переводчика и предоставит все материалы для перевода. Это все и прокуратура, и защита будет изучать», - пояснил судья Абинур Карабаев.

Предварительные слушания по уголовному делу начались 26 января. 28 января суд вернул дело в прокуратуру для устранения нарушений. Повторно в суд оно поступило в начале мая. Главное судебное разбирательство началось сегодня, 26 мая. Досудебное расследование в отношении бывших министра здравоохранения Елжана Биртанова и вице-министра Олжаса Абишева завершилось в июле прошлого года.

Они подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию нерабочей Платформы информатизации Министерства здравоохранения. Платформа должна была объединить всю информацию о пациентах, лекарствах и медицинских изделиях для оперативного решения проблем в системе здравоохранения. На сегодня платформа не функционирует и не используется медучреждениями, что подтверждается собранными доказательствами. Стоимость невыполненных работ составляет 4,1 млн долларов США, или 1,5 млрд тенге.