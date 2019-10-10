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Отставку главы КУИС прокомментировал замминистра внутренних дел

10 Октября 2019 12:55
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Отставку главы КУИС прокомментировал замминистра внутренних дел

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель министра внутренних дел РК Алексей Калайчиди прокомментировал освобождение от должности председателя Комитета уголовно-исполнительной системы Дархана Канатбекова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Это его собственное решение. Он сам обратился с рапортом. Никакой отрицательной характеристики не было, никакого служебного расследования не проводилось перед этим, никаких проверочных мероприятий в отношении него не проводилось», - сказал Алексей Калайчиди в кулуарах Сената.

По его словам, каждый руководитель вправе оценить свои возможности, «может он изменить ситуацию и сам определить, как он должен реагировать на ситуацию. Человек достаточно ответственный поступок (совершил - прим. ред), чтобы обратиться с рапортом об освобождении».

Напомним, председатель Комитета уголовно-исполнительной системы МВД Дархан Канатбеков приказом министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева был освобожден от занимаемой должности. Врио. КУИС стал Тенизжан Джанибеков.

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Ключевые слова: Отставки , МВД РК,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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