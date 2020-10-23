Отставки, общественный контроль, прозрачный бюджет: итоги работы Антикоррупционной службы РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агентство продолжает заданный Президентом курс на модернизацию антикоррупционной политики. Достигнуты довольно неплохие результаты по принятым год назад нормам об отставке и персональной ответственности руководителей за коррупцию подчиненных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы РК.

В частности, в отставку подали 9 политических служащих, к дисциплинарной ответственности привлечены 34 руководителя различного уровня. Ожидается отставка еще 14 политических служащих.

Как сообщили в пресс-службе, уже с ноября будет осуществлен полноценный запуск антикоррупционной экспертизы проектов НПА. Координатором ее проведения будет крупнейший вуз страны – КазНУ им. Аль-Фараби.

«17 октября вступили в силу новые антикоррупционные нормы, предусматривающие создание комплаенс-служб в национальных и частных компаниях; расширение круга субъектов коррупции за счет работников организаций с любой долей госучастия; полный запрет для госслужащих на дарение и получение подарков; ограничение совместной работы близких родственников. В настоящее время Агентство активно работает над третьим пакетом антикоррупционных реформ Президента. Отмена условно-досрочного освобождения для коррупционеров, запрет на иностранные счета для чиновников и ужесточении санкций для отдельных категорий должностных лиц будут законодательно реализованы до конца текущего года», - рассказали в Антикоррупционной службе РК.

Также планируется введение таких важнейших инициатив, как ответственность за незаконное обогащение, проверка на профессиональную неподкупность, принятие закона об общественном контроле.

Сегодня антикоррупционное законодательство Казахстана проходит беспрецедентную трансформацию, становясь все ближе и ближе к международным стандартам.

Как известно, Агентством проводится масштабная превентивно-профилактическая работа. Базируется она на системном устранении предпосылок коррупции и конструктивном партнерстве с институтами гражданского общества.

«Благодаря общенациональному проекту по искоренению бытовой коррупции «Адалдық алаңы» идет трансформация госорганов, которые становятся более открытыми, прозрачными и подотчетными», - отметили в ведомстве.

В настоящее время 68% областных, городских и районных акиматов перешли на сервисную модель обслуживания. В 93% сельских акиматов открыты connection-поинты и уголки самообслуживания.

«Бытовая коррупция напрямую зависит от условий приема граждан,- уверены в Антикоррупционной службе. - Одно дело, когда граждане томятся в чиновничьих коридорах чтобы попасть в заветный кабинет, и совсем другое – ожидать своего приема в комфортном фронт-офисе и видеть, как госслужащие работают в open-space пространстве. Это и есть сервис».

Не менее приоритетным направлением Агентства является тотальная прозрачность бюджетов. Благодаря Интерактивной карте уже 18 тысяч госучреждений страны открыли свои бюджеты на 11 трлн тенге.

«Агентство не ограничивается лишь обеспечением прозрачности бюджетов. Очень важно, чтобы сами граждане были заинтересованы, а главное достаточно компетентны в их мониторинге. Именно поэтому мы запустили проект «Ашық бюджет», нацеленный на развитие финансовой грамотности казахстанцев. Не секрет, что пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы и в деятельность Агентства. Мы оперативно среагировали на внешние катаклизмы и сумело качественно перестроить свои бизнес-процессы, полноценно раскрыв потенциал превентивно-профилактической работы, применяя механизмы дистанционного мониторинга и анализа. Благодаря неравнодушным общественникам мы обеспечили и по сей день обеспечиваем эффективный гражданский контроль аптек, медицинских складов, спекуляции медпрепаратами и изделиями. Были приняты безотлагательные меры по сопровождению гуманитарной помощи. В целом, мы добились исполнения госорганами более 90% из 1300 рекомендаций общественников», рассказали в ведомстве.

В преддверии второй волны COVID-19 Антикоррупционная служба активизировали общественный контроль в процессе формирования и распределения резервных фондов лекарственных средств.

В период пандемии проведено свыше 170 антикоррупционных мониторингов, по итогам которых внесено 800 предложений в госорганы и организации. Осуществлено 80 анализов коррупционных рисков, по которым исполнено свыше 1100 рекомендаций, с внесением поправок в 60 НПА.

«Наиболее яркие примеры этой работы – результаты анализов деятельности СК-Фармации и ЦМП «Болашак». Устранение коррупционных рисков только в этих двух организациях позволило сэкономить бюджету страны более чем 1,5 млрд тенге. Проектом Агентства «Сапалы Жол», ориентированным обеспечение качество автомобильных дорог, сэкономлено 13,8 млрд тенге, закладывавшихся ремонтные сметы. 3,6 млрд тенге бюджетных средств мы сэкономили в результате совместного с акиматами мониторинга закупа компьютеров для дистанционного обучения школьников. Комплексный мониторинг госзакупок за 9 месяцев текущего года предотвратил нерациональное использование более 13,5 млрд тенге, при этом, только за сентябрь – 6 млрд тенге. Таким образом суммарная экономия бюджета в результате аналитической превенции составила 32,7 млрд тенге. И все это, не выходя из кабинета и без уголовно-правовых инструментов», - рассказали в пресс-службе.

В контексте темы пандемии, в настоящее время Агентством проводится анализ и деятельности Фонда социального медицинского страхования.

«По его результатам мы ожидаем не меньшей оптимизации административных расходов и устранения системных коррупционных рисков. Прошедшие 9 месяцев прошли под знаком дистанционки, что не помешало, а даже наоборот, придало импульс развитию антикоррупционного онлайн-просвещения. Чуть ли не ежедневно выходя в прямые эфиры в социальных сетях, информационно-просветительскими штабами, проектными офисами «Adal kómek» и «Antikor. Live» обеспечено более 4,5 млн просмотров», - подытожили в Агентстве.