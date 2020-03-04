Отставка Правительства в Украине: Верховная Рада приняла отставку премьера Алексея Гончарука
КИЕВ. УКРИНФОРМ. КАЗИНФОРМ - Верховная Рада Украины уволила Алексея Гончарука с должности Премьер-министра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Укринформ.
Соответствующий проект постановления поддержали 353 депутата на внеочередном заседании парламента, сообщает корреспондент Укринформа.
После голосования Гончарук и весь состав Кабмина покинули сессионный зал Верховной Рады.
Накануне Гончарук подал в Раду заявление об отставке.
На место Гончарука планируется назначить действующего вице-премьер-министра, министра развития громад и территорий Дениса Шмыгаля.
Гончарук был избран Премьер-министром 29 августа 2019 года. До этого он возглавлял аналитическую организацию «Офис эффективного регулирования» (BRDO).
Верховная Рада 4 октября 2019 года утвердила Программу деятельности правительства, предложенную Гончаруком. Согласно закону о Кабмине, после утверждения программы деятельности парламент 12 месяцев не может рассматривать вопрос об ответственности правительства и уволить его. Увольнение возможно только в случае, если Премьер-министр сам напишет заявление об увольнении.
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