Отставание от темпа вакцинации прокомментировал глава Минздрава РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С чем связано то, что от планируемых 10 млн человек в итоге к концу сентября привиты около 7 млн человек? На этот вопрос ответил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В первую очередь, стоит вопрос по доступности вакцин на рынке Казахстана. Вы знаете, все страны начали заявлять свою потребность, и мы поэтапно наращивали объем. Сейчас мы видим, что в принципе мы подходим. Летом у нас был определенный спад по вакцинации. Сейчас в осенний период снова видим подъем. Люди вернулись из отпусков, сейчас уже не сомневаются в том, что есть коронавирус, вакцина работает. Мы видим по цифрам, что заболевает подавляюще большинство невакцинированных граждан», - прокомментировал министр.

По его словам, на первом этапе было определённое недоверие, и часть граждан колебалась.

«Сейчас уже видим, что практически 7,7 млн граждан доверились и получили вакцину. У нас осталось буквально 4 млн человек из взрослого населения, которые не вакцинировались. Но в целом большинство взрослых вакцинировались. Посмотрите на Израиль, Великобританию. В первые месяцы было резкое количество вакцинации, сейчас небольшое количество вакцинируется, то есть сначала повышенный спрос, дальше идет остальная вакцинация. Сейчас в принципе этими темпами, которыми идем, видим, что у нас неплохой уровень вакцинации», - пояснил Алексей Цой.

Журналист спросила, связывает ли Минздрав это отставание с недостаточным доверием людей к вакцине.

«В целом сама коронавирусная инфекция – новая инфекция. Поэтому все с осторожностью к этому относятся, смотрят: как реагирует, как защищает. И только после этого делают выводы. Часть населения сразу идет. Сейчас видим, что вакцинация идет хорошими темпами. Это нормальная реакция на новшество. Человек так реагирует не только в нашей стране, но и по всему миру. Это нормальное явление», - добавил спикер.