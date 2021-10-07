Отставание от темпа вакцинации прокомментировал глава Минздрава РК
«В первую очередь, стоит вопрос по доступности вакцин на рынке Казахстана. Вы знаете, все страны начали заявлять свою потребность, и мы поэтапно наращивали объем. Сейчас мы видим, что в принципе мы подходим. Летом у нас был определенный спад по вакцинации. Сейчас в осенний период снова видим подъем. Люди вернулись из отпусков, сейчас уже не сомневаются в том, что есть коронавирус, вакцина работает. Мы видим по цифрам, что заболевает подавляюще большинство невакцинированных граждан», - прокомментировал министр.
По его словам, на первом этапе было определённое недоверие, и часть граждан колебалась.
«Сейчас уже видим, что практически 7,7 млн граждан доверились и получили вакцину. У нас осталось буквально 4 млн человек из взрослого населения, которые не вакцинировались. Но в целом большинство взрослых вакцинировались. Посмотрите на Израиль, Великобританию. В первые месяцы было резкое количество вакцинации, сейчас небольшое количество вакцинируется, то есть сначала повышенный спрос, дальше идет остальная вакцинация. Сейчас в принципе этими темпами, которыми идем, видим, что у нас неплохой уровень вакцинации», - пояснил Алексей Цой.
Журналист спросила, связывает ли Минздрав это отставание с недостаточным доверием людей к вакцине.
«В целом сама коронавирусная инфекция – новая инфекция. Поэтому все с осторожностью к этому относятся, смотрят: как реагирует, как защищает. И только после этого делают выводы. Часть населения сразу идет. Сейчас видим, что вакцинация идет хорошими темпами. Это нормальная реакция на новшество. Человек так реагирует не только в нашей стране, но и по всему миру. Это нормальное явление», - добавил спикер.