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    12:20, 20 Апрель 2021 | GMT +6

    Отстает ли Нур-Султан от графика вакцинации против коронавируса, ответил Тимур Муратов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Отстает ли Нур-Султан от графика вакцинации против коронавирусной инфекции, ответил руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Тимур Муратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы начали массовую вакцинацию с 10 апреля. 9 апреля пришло достаточное количество вакцин. На данный момент в день используем около 6 тысяч доз вакцин. Это нормальный показатель для нашего города. Конечно, в сравнении с другими регионами эта цифра может быть больше или меньше, но, тем не менее, мы пытаемся исполнить план. План вакцинации составлен по мере поступления вакцин. Поэтому мы будем стараться исполнить его», - прокомментировал руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султан Тимур Муратов на онлайн-брифинге.

    Ранее на заседании Правительства министр здравоохранения рассказал о том, какие регионы отстают от плана вакцинации. По его словам, отставание от графика отмечается в 3 регионах: в Нур-Султане, в Мангыстауской и Карагандинской областях. В этой связи акиматам указанных регионов необходимо обеспечить соблюдение графика вакцинации.

    Отметим, что эпидемиологическая ситуация по заболеваемости коронавирусом в Нур-Султане остается нестабильной .

    Как и прежде, самый высокий уровень заболеваемости регистрируется среди взрослых лиц, которые в общей заболеваемости составляют 79,9%, на детское население приходится 17,3% и подростки - 2,8%.

    Отметим, что около 65 тысяч астанчан получили вакцину от коронавируса.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Астана Акимат Общество
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