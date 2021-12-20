Отсрочку введения цифрового тенге объяснили в Нацбанке РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК попросили Национальный банк РК объяснить отсрочку введения цифрового тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ноябре 2020 года Нацбанк приступил к исследованию вопроса внедрения национальной цифровой валюты в составе с международными участниками из 28 стран Центробанков. Никакой отсрочки не было, это планомерная задача, которая выполняется Нацбанком. По итогам пилотного проекта в 2021 году мы разместили доклад на портале Нацбанка, где совместно с участниками финансового рынка и международными экспертами выработаны технологические подходы, а также разработаны некоторые сценарии», - сказал заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов во время правительственного часа в Мажилисе.

Он заверил, что в соответствии с поручением Главы государства к 1 июля 2022 года будет выработана модель, которая выработает максимально сбалансированные подходы по необходимости внедрения цифровой валюты, а также оптимальный план реализации самого проекта.

«Поэтому здесь хотелось бы отметить, что все идет в соответствии с установленным планом исследования, которое проводит Нацбанк», - заверил Б. Шолпанкулов.