Отсрочку по налогам предоставят пострадавшим от паводка казахстанцам

Налогоплательщикам, которые состоят в списках пострадавших при паводках, предоставят отсрочку уплаты по всем налогам, социальным и другим обязательным платежам в бюджет до 30 июня 2024 года. Об этом на брифинге в СЦК сообщил заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Сеилжан Ахметов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Для налогоплательщиков, которых акиматы внесли в списки пострадавших, до 1 июля 2024 года также предусмотрено:

перенести сроки сдачи налоговой отчетности, наступающие в период с 1 марта по 30 июня 2024 года;

приостановить принятие обеспечения исполнения невыполненного в срок налогового обязательства и мер принудительного взыскания налоговой задолженности;

продлить сроки исполнения уведомлений об устранении нарушений, выявленных органами государственных доходов по результатам камерального контроля, наступающие в период с 1 марта по 30 июня 2024 года;

приостановить налоговые проверки (комплексные, тематические, встречные, хронометражные обследования), при этом срок приостановления не включается в сроки проверки и исковой давности.

И, наряду с этим, также предусмотрено приостановление и назначение новых налоговых проверок в отношении пострадавших лиц — не начислять пеню по неисполненным в срок налоговым обязательствам с 1 марта до 1 июля 2024 года.

Сеилжан Ахметов уточнил, что приказ вводится в действие со дня первого официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2024 года.



