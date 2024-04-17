РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:02, 17 Апрель 2024 | GMT +6

    Отсрочку по налогам предоставят пострадавшим от паводка казахстанцам

    налоги
    Фото: Kazinform

    Налогоплательщикам, которые состоят в списках пострадавших при паводках, предоставят отсрочку уплаты по всем налогам, социальным и другим обязательным платежам в бюджет до 30 июня 2024 года. Об этом на брифинге в СЦК сообщил заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Сеилжан Ахметов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Для налогоплательщиков, которых акиматы внесли в списки пострадавших, до 1 июля 2024 года также предусмотрено:

    • перенести сроки сдачи налоговой отчетности, наступающие в период с 1 марта по 30 июня 2024 года;
    • приостановить принятие обеспечения исполнения невыполненного в срок налогового обязательства и мер принудительного взыскания налоговой задолженности;
    • продлить сроки исполнения уведомлений об устранении нарушений, выявленных органами государственных доходов по результатам камерального контроля, наступающие в период с 1 марта по 30 июня 2024 года;
    • приостановить налоговые проверки (комплексные, тематические, встречные, хронометражные обследования), при этом срок приостановления не включается в сроки проверки и исковой давности.

    И, наряду с этим, также предусмотрено приостановление и назначение новых налоговых проверок в отношении пострадавших лиц — не начислять пеню по неисполненным в срок налоговым обязательствам с 1 марта до 1 июля 2024 года.

    Сеилжан Ахметов уточнил, что приказ вводится в действие со дня первого официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2024 года.

    Теги:
    Минфин РК Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы КГД Режим ЧС Налоги Паводки в Казахстане Ущерб Паводки
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!