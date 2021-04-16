Отсрочки введения в действия норм вводят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Минимум 60 дней не будут вступать в силу нормы, устанавливающие новые обязанности и требования для граждан. Об этом сообщила вице-министра юстиции РК Наталья Пан на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для проведения широкомасштабной разъяснительной работы и подготовки граждан к новому регулированию вводится обязанность государственных органов предусматривать отсрочки введения в действия норм, как минимум на 60 дней. Это делается для того, чтобы граждане успели ознакомиться с новыми требованиями закона, и подготовиться к их реализации», - сказала Наталья Пан.

Например, по ее словам, если будет вводиться норма о необходимости установления учета печей и котлов на производстве, то такая норма заработает не сразу, дав возможность бизнесу подготовится к новому виду регулирования.

Ранее она сообщила, что 2 марта текущего года Президентом Республики Казахстан подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования нормотворчества».

«Принятый Закон реформирует и совершенствует отдельные стадии законотворческого процесса. Следует отметить, что новые требования касаются законопроектов, разрабатываемых по инициативе Правительства», - сказала Наталья Пан.

Спикер добавила, что Законом внедряется новая стадия законотворческого процесса, специально предназначенная для консультаций с общественностью.

«На этой стадии уполномоченный государственный орган формирует Консультативный документ. Такой документ будет содержать описание проблем, имеющихся в регулировании отрасли, а также пути их решения. Учитывая, что документ будет в открытом доступе, общественность сможет увидеть реальное положение дел в этой сфере. Граждане вправе соглашаться с подходами госоргана либо предлагать свои обоснованные альтернативные решения таких проблем. При обсуждении консультативного документа особую роль занимает мнение целевых групп, это те лица, интересы которых затрагивает обсуждаемая проблема. Без рассмотрения позиции целевых групп консультативный документ не может пройти на следующую стадию, то есть решение по обсуждаемой проблеме не может быть принято без позиции целевых групп», - пояснила Наталья Пан.