Отсрочки платежей по кредитам и арендной плате предоставят бизнесу в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – О дополнительных мерах поддержки наиболее пострадавших секторов экономики рассказали в акимате Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Постановлением Правительства РК от 17 апреля 2021 года внесены дополнения в Комплексный план по восстановлению экономического роста до конца 2021 года. Среди основных дополнений - меры, предполагающие значительную поддержку субъектов МСБ. Акиматом Алматы на протяжении длительного времени велись переговоры с центральными государственными органами по оказанию мер поддержки субъектам бизнеса, пострадавшим в рамках ограничительных мероприятий по недопущению распространения коронавируса. По итогам переговоров, расширен перечень видов экономической деятельности субъектов МСБ в пострадавших отраслях экономики до 346 ОКЭДов (общий классификатор видов экономической деятельности). Таким образом, субъекты бизнеса, относящиеся к данным видам экономической деятельности, могут претендовать на отсрочку платежей по кредитам.

Порядок предусматривает предоставление отсрочки платежей по банковским займам и микрокредитам, выданным до 1 апреля 2021 года для представителей микро-, малого и среднего бизнеса и индивидуальным предпринимателям на предпринимательские цели. Срок предоставления отсрочки составляет от 30 до 90 дней по выбору самого заемщика. Для получения отсрочки заемщики должны обратиться с заявлением в свой банк или микрофинансовую организацию в срок до 30 июня 2021 года. Помимо ранее включенных отраслей (обрабатывающая промышленность, информация, транспорт, складирование) в перечень пострадавших отраслей экономики входят также искусство, развлечения и отдых, оптовая и розничная торговля, предоставление услуг по проживанию и питанию и ряд других направлений.

Кроме того, до 30 июня 2021 года будет приостановлено начисление арендных платежей для субъектов МСБ по объектам недвижимости, находящимся в собственности государственных и квазигосударственных организаций.

Напомним, в 2020 году в период режима карантина 75 тысяч субъектов МСБ в Алматы воспользовались налоговыми послаблениями на 23,5 млрд тенге. Отсрочки по кредитам предоставлены по 360 тыс. займам на 127,3 млрд тенге, из них МСП — по 2889 займам на 72 млрд тенге (с 16 марта по 15 июня — 1588 на сумму 40 млрд тенге; с 16 июня по 24 августа — 1301 на 32 млрд тенге). Освобождение от уплаты за аренду помещения предоставлено 1,1 тысячам предпринимателям на сумму 376 млн тенге.