20 Сентября 2022, 18:11

Отсрочка от армии: кто в Казахстане может ее получить и по каким причинам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Отсрочка от призыва на воинскую службу предоставляется по ряду причин. В Министерстве обороны РК пояснили, какие категории казахстанцев могут получить отсрочку от армии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В соответствии со статьей 35 Закона РК «О воинской службе и статусе военнослужащих» отсрочка от призыва на воинскую службу предоставляется гражданам по решению районной (города областного значения) призывной комиссии.

Отсрочка предоставляется по следующим основаниям:

1) по семейным обстоятельствам;

2) для продолжения образования;

3) по состоянию здоровья;

4) по другим причинам.

Как пояснили в Минобороны, отсрочка от призыва на воинскую службу по семейным обстоятельствам предоставляется гражданам, занятым уходом за членами семьи, нуждающимися в посторонней помощи и не находящимися на полном государственном обеспечении, при отсутствии близких родственников или других лиц, проживающих на территории Республики Казахстан вместе с ними или отдельно, обязанных по закону содержать указанных членов семьи.

Членами семьи, нуждающимися в посторонней помощи и уходе, являются:

- отец, мать, супруга, а также дедушка и бабушка при отсутствии родителей призывника, если они находятся на его иждивении, достигшие пенсионного возраста или являющиеся лицами с инвалидностью первой или второй группы;

- братья, сестры, являющиеся лицами с инвалидностью первой или второй группы или не достигшие восемнадцатилетнего возраста, при отсутствии родителей;

- мать (отец), которая (который), кроме призывника, имеет одного и более детей, являющихся лицами с инвалидностью первой или второй группы или не достигших восемнадцатилетнего возраста, и воспитывает их без супруга (супруги);

- мать (отец), которая (который) имеет на своем иждивении одного и более одиноких родственников (отца, мать, брата, сестру), являющихся нетрудоспособными по возрасту или лицами с инвалидностью первой или второй группы, и содержит их без супруга (супруги);

- один из родителей, который содержит на своем иждивении второго, являющегося лицом с инвалидностью первой или второй группы, и воспитывает, кроме призывника, одного и более детей до восемнадцати лет;

- один из членов семьи, имеющий инвалидность, и в которой призывник является единственным ребенком мужского пола.

Кроме того, отсрочку предоставляют гражданам, которые имеют на своем иждивении:

- ребенка (детей), воспитываемого без матери;

- лиц, у которых они находились на воспитании и содержании не менее двух лет в связи со смертью своих родителей или лишением их родительских прав, или осуждением судом к лишению свободы;

Отсрочка от призыва на воинскую службу для продолжения образования предоставляется:

1) гражданам, получающим общее среднее образование в организациях образования, на период обучения;

2) гражданам, получающим техническое и профессиональное, послесреднее или высшее образование по очной форме обучения в соответствующих организациях образования, очное образование в духовных (религиозных) организациях образования, а также в организациях высшего и (или) послевузовского образования других государств, до окончания получения образования при предоставлении подтверждающих документов об обучении;

3) гражданам, получающим послевузовское профессиональное образование, на период обучения.

Также как проинформировали в ведомстве, отсрочка от призыва на воинскую службу для продолжения образования не предоставляется гражданам, обучающимся с применением дистанционного обучения.

«Отсрочка от призыва на воинскую службу по состоянию здоровья предоставляется гражданам решением призывной комиссии на срок до одного года», - уточнили в Миноброны.

При этом, отсрочка от призыва на воинскую службу по другим причинам предоставляется:

- педагогам, осуществляющим профессиональную деятельность в дошкольных организациях образования, организациях среднего (начального, основного среднего, общего среднего), технического и профессионального, после среднего образования, специализированных, специальных организациях образования, организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организациях дополнительного образования для детей, а также в методических кабинетах, на весь период работы;

- врачам, имеющим соответствующее образование, постоянно работающим по специальности в сельской местности, на весь период работы в организациях здравоохранения;

- депутатам Парламента Республики Казахстан или местных представительных органов на срок их депутатских полномочий;

- лицам, в отношении которых ведется дознание, предварительное следствие или уголовные дела рассматриваются судами, соответственно до окончания дознания, следствия или вступления в силу приговора суда;

- членам летных экипажей гражданских воздушных судов, инженерам, механикам и техникам гражданской авиации, имеющим соответствующее образование, на весь период работы в организациях гражданской авиации;

- членам экипажей судов, имеющим соответствующее образование, на весь период работы в организациях водного транспорта;

- лицам, проходящим первоначальную профессиональную подготовку в организациях образования правоохранительных органов.