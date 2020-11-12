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Отсрочка налога при снятии пенсионных – в Сенате приняли поправки

12 Ноября 2020 11:57
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Отсрочка налога при снятии пенсионных – в Сенате приняли поправки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Сенате Парламента РК приняли поправки в Налоговый кодекс, которые позволят казахстанцам использовать часть пенсионных накоплений без уплаты подоходного налога единовременно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«При досрочном снятии части средств в пенсионных накоплениях, 10% из них удерживается как единовременный налог. Сенаторы считают это затруднительным для граждан в нынешний период. Поэтому налог предлагается уплачивать не при получении пенсионных накоплений, а только после выхода на пенсию. Более того, это будет не разовая выплата. В законопроект вносится норма о рассрочке в течение 16 лет», - сказал спикер Сената Маулен Ашимбаев на пленарном заседании высшей палаты Парламента, после обсуждения.

Напомним, ранее Президент Касым-Жомарт Токаев поручил дать возможность людям использовать часть пенсионных накоплений уже с 2021 года. Однако в обществе возник резонанс по поводу необходимости единовременной уплаты подоходного налога с этих средств.

В свою очередь, сенаторы предложили перенести выплаты на более поздний срок и разбили их на 16 лет. То есть, пенсионные деньги можно будет использовать уже в следующем году, а оплатить налог позже – после выхода на заслуженный отдых. И не разом внести всю сумму налога, а малыми и равными долями в течение нескольких лет после выхода на пенсию.

Оплатить сразу и полностью подоходный налог за снятие и использование части пенсионных денег придётся тем, кто решит сменить гражданство. Впрочем, сумма налога будет удержана из остатка пенсионных накоплений на счету в ЕНПФ.


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#Сенат  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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