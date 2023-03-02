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Отслеживать перемещение товаров   с применением навигационных пломб намерены в ЕАЭС

2 Марта 2023, 10:30
Отслеживать перемещение товаров   с применением навигационных пломб намерены в ЕАЭС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената одобрили законопроект «О ратификации Соглашения о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«19 апреля 2022 года главами государств-членов Евразийского экономического союза подписано Соглашение о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок. Данное соглашение предусматривает возможность отслеживания товаров при их перемещении по территории Евразийского экономического союза с применением навигационных пломб», - сказал министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, представляя законопроект на пленарном заседании палаты.

Глава Минфина отметил, что в зависимости от категорий товаров и специфики транспорта предусмотрены переходные периоды.

«Это позволит совершенствовать эффективность применения навигационных пломб с началом каждого этапа отслеживания. Для бизнеса преимущества данного соглашения заключаются в возможности безопасного транзита своих товаров на пространстве ЕАЭС, исключения дополнительных форм и мер контроля со стороны контролирующих органов государств-членов Союза», - пояснил Ерулан Жамаубаев.

Отмечено, что соглашение гарантирует для государства прозрачность международных перевозок, исключение «лжетранзита» и «лжеимпорта», и, соответственно, приведет к увеличению поступлений денег в бюджет.


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