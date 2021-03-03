Отслеживать иммунный статус населения будут в электронном формате в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько человек будет привито против коронавируса в 2021 году в Казахстане, сообщил вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов, передает коррепондент МИА «Казинформ».

«В 2021 году мы планируем привить более 6 млн человек. Для иммунопрофилактики населения нами широко используются возможности IT-технологий путем использования сервиса eGov mobile «Вакцинация», SMS -уведомлений, личного кабинета, а также внедрения паспорта вакцинации в сервисе «Цифровые документы», - сказал Марат Шоранов на брифинге в СЦК.

Вице-министр добавил, что данные о проведении вакцинации ведутся в электронном формате в централизованной информационной системе министерства.

«Это позволит вести учет числа вакцинированных и отслеживать иммунный статус населения в будущем для планирования объемов вакцинации и прогноза заболеваемости», - пояснил Марат Шоранов.

Блыо отмечено, что министерством разработаны и утверждены стандартные операционные процедуры по вопросам проведения профилактических прививок, соблюдения условий холодовой цепи при транспортировке и хранении вакцины.

«Проведено обучение более 2 тысяч медицинских работников по тактике вакцинации против КВИ и обеспечению безопасности и эффективности вакцинации», - добавил Марат Шоранов.