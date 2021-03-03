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    17:01, 03 Март 2021 | GMT +6

    Отслеживать иммунный статус населения будут в электронном формате в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько человек будет привито против коронавируса в 2021 году в Казахстане, сообщил вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов, передает коррепондент МИА «Казинформ».

    «В 2021 году мы планируем привить более 6 млн человек. Для иммунопрофилактики населения нами широко используются возможности IT-технологий путем использования сервиса eGov mobile «Вакцинация», SMS -уведомлений, личного кабинета, а также внедрения паспорта вакцинации в сервисе «Цифровые документы», - сказал Марат Шоранов на брифинге в СЦК.

    Вице-министр добавил, что данные о проведении вакцинации ведутся в электронном формате в централизованной информационной системе министерства.

    «Это позволит вести учет числа вакцинированных и отслеживать иммунный статус населения в будущем для планирования объемов вакцинации и прогноза заболеваемости», - пояснил Марат Шоранов.

    Блыо отмечено, что министерством разработаны и утверждены стандартные операционные процедуры по вопросам проведения профилактических прививок, соблюдения условий холодовой цепи при транспортировке и хранении вакцины.

    «Проведено обучение более 2 тысяч медицинских работников по тактике вакцинации против КВИ и обеспечению безопасности и эффективности вакцинации», - добавил Марат Шоранов.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Цифровой Казахстан Другие государственные органы Главная Общество Безопасность Минздрав РК
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