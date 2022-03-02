Отслеживать движение очереди на земельный участок можно в онлайн-формате – Минсельхоз РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 1 марта 2022 года на портале электронного правительства egov.kz запущена услуга по постановке в очередь на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Благодаря этому казахстанцы смогут встать в очередь, отслеживать ее движение в режиме-онлайн, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.
Сервис Реестр очередников в автоматизированной информационной системе «Государственный земельный кадастр» перенесен в новую систему «Единый государственный кадастр недвижимости», усовершенствованный с учетом полученных актуальных данных.
Целью создания Реестра в открытом и едином формате является обеспечение прозрачности процессов, за счет автоматизации бизнес-процессов подачи услугополучателями заявлений на постановку на очередь, получения результатов и онлайн отслеживания своей очереди.
В результате решаются вопросы отсутствия доступа населения к информации о продвижении очереди, прозрачности ведения очередности и принятых решений по выдаче земельных участков.
До введения системы для того, чтобы встать в очередь на получение земельного участка под ИЖС казахстанцы обращались в местные исполнительные органы, при этом земли можно было выбрать только своего региона, а списки очередников хранились в акиматах.
Сейчас очередь становится электронной, прозрачной и доступной каждому. Казахстанцы могут претендовать на землю, отслеживать движение своей очереди и выбирать любой регион, вне зависимости от места прописки.
Услугой можно воспользоваться, зайдя на портал egov.kz в раздел «Недвижимость» - «Земельные отношения», выбрать услугу «Просмотр или постановка на очередь на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство (10 соток)».
В результате выдается свидетельство о постановке в очередь либо мотивированный отказ.
«Единый государственный кадастр недвижимости» удалось создать в результате интеграции информационных систем министерства сельского хозяйства РК, министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, госкорпорации «Правительство для граждан», АО «НИТ» и акиматов.
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