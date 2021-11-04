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Отсидевший в тюрьме невиновный мужчина вышел на свободу в ВКО

4 Ноября 2021 00:41
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Отсидевший в тюрьме невиновный мужчина вышел на свободу в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области на свободу вышел невиновный гражданин, отсидевший в тюрьме два месяца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам и. о. председателя областного суда Кайрата Чакпантаева, экскаваторщик Есмурат Аубакиров проводил работы по прокладке водопровода в селе Шынгыстай. В сентябре этого года ему было предъявлено обвинение в угоне экскаватора и причинении работодателю крупного материального ущерба в связи с поломкой техники. Приговором районного суда № 2 гражданин был осужден на пять лет лишения свободы. Однако, как оказалось, в судебном процессе было много нарушений.

В один из рабочих дней Есмурат Аубакиров рыл арык (канаву) экскаватором для прокладки водопровода. По окончании рабочего времени, оставив технику во дворе, гражданин ушел выпить пиво с другом. В это время один из жителей улицы попросил рабочего помочь разровнять землю во дворе дома. Мужчина, несмотря на распитие алкоголя, сел за руль и оказал ему помощь. А в этот момент прорвался шланг экскаватора и была повреждена дверь. Таким образом, работодатель обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Как рассказала адвокат Есмурата Аубакирова Любовь Сердюкова, по данному факту в рамках рассматриваемого судебного процесса было допущено немало нарушений со стороны полиции, прокурора, суда и государственного адвоката.

«Обвиняемого за одно и то же действие осудили два раза, что является грубым нарушением конституционных прав человека. После этого случая суд по делам об административных правонарушениях приговорил мужчину к заключению под стражу за вождение в нетрезвом виде и лишил водительских прав. Также определил размер материального ущерба, подлежащего выплате работодателю. Есмурат отбыл это наказание. Затем было предъявлено обвинение в угоне экскаватора и возбуждено уголовное дело», - пояснила адвокат.

Есмурат Аубакиров также был привлечен к ответственности по трудовому договору за угон экскаватора. Однако по договору с работодателем экскаватор был специально закреплен за мужчиной в связи с его служебными обязанностями.

«По указанному договору местом хранения техники указан адрес проживания осужденного на тот момент. Он сам починил экскаватор и взял на себя материальную ответственность. То есть Аубакиров управлял автомобилем на законных основаниях. А статья 200 УК РК – это незаконный угон транспортного средства», - сказал Кайрат Чакпантаев.

Кроме того, на стадии досудебного расследования адвоката обвиняемому не предоставляли. Оказалось, что в судебном заседании не было и переводчика.

«Есмурат родился в КНР и переехал на родину. Изучая казахский язык в школе, он совершенно не знает русского языка. Также в судебном заседании первой инстанции государственный адвокат оказал давление на обвиняемого и убедил его признать свою вину. В настоящее время в отношении этого правозащитника вынесена частная расписка на областной коллегии адвокатов», - говорит Любовь Сердюкова.

Апелляционный суд отменил решение районного суда. Таким образом, Есмурат Аубакиров, который 2 месяца сидел в тюрьме, вышел на свободу. Он также имеет полное право взыскать причиненный ему моральный ущерб.


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#Восточно-Казахстанская область   #Судебный процесс  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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