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Отсидевший 30 лет осужденный подарил написанные им иконы акмолинскому храму

23 Января 2022 23:35
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Отсидевший 30 лет осужденный подарил написанные им иконы акмолинскому храму

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Заключенный акмолинской колонии строгого режима, проведший за решеткой 30 лет, начал писать иконы. Первые из них он подарил храму. Историю необычного иконописца рассказали корреспонденту МИА «Казинформ» в пресс-службе ДУИС по Акмолинской области.

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Валентин провел за решеткой 30 лет своей жизни. Первая судимость была еще «по малолетке», когда по роковой случайности он застрелил своего младшего брата. Дети взяли без разрешения отца охотничье ружье, и оно выстрелило.

«Мне было тогда 14 лет, это очень страшно, пронести через всю жизнь чувство вины за смерть родного человека. На воле я был недолго, каждый раз зарекался вновь оказаться за решеткой, через год - полтора появлялись новые друзья, с которыми я и находил свой следующий срок. Нет, я не ищу виновных, никто меня не заставлял, просто вспоминаю и думаю, что я, как магнит, притягивал к себе подобных, видимо», - поделился Валентин.

В промежутке между сроками Валентин успевал обзавестись семьями. Сегодня его ждут семь детей и ​ несколько ​ женщин.

Несколько лет, находясь в колонии, ​ Валентин не мог прийти в себя, был полностью отрешен от жизни. А совсем недавно осужденный попросил начальника отряда помочь ему с материалами для написания иконы. Хотел попробовать - и получилось.

Валентин написал две иконы​ Пресвятой Богородицы «Взыскание Погибших» и «Святителя Николая Чудотворца». Обе они были переданы в атбасарский храм в канун великого православного праздника Крещения Господне.



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#Акмолинская область   #Религия   #Пенитенциарная система  
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Автор:

Оксана Матасова

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