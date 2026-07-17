Роль женщин в Курултае нужно оценивать по влиянию на решения, а не квотам — глава Women in Tech Kazakhstan

После формирования Курултая оценивать гендерное представительство необходимо не только по числу женщин-депутатов, но и по тому, какие руководящие позиции они займут в законодательном органе. Об этом на состоявшейся в Алматы экспертной платформе «Курултай — основа новой архитектуры законодательной власти» заявила глава Women in Tech Kazakhstan Асем Болатжан, передает Kazinform.

По словам спикера, формирование нового Курултая является частью практической реализации конституционной реформы и следующего этапа масштабного обновления политической системы Казахстана. В этих условиях особое значение приобретает не только обновление государственных институтов, но и качественное обновление политического представительства.

Асем Болатжан отметила, что выполнение действующих квот является лишь первым шагом на пути к полноценному представительству женщин в политике. Гораздо важнее понимать, насколько они вовлечены в принятие ключевых решений и обладают реальными возможностями влиять на законодательную повестку.

— После формирования Курултая необходимо будет смотреть не только на общую долю женщин, но и на их присутствие среди руководителей законодательного органа, председателей и заместителей председателей комитетов, руководителей фракций и рабочих групп, — подчеркнула эксперт.

Как отметила Асем Болатжан, нынешняя избирательная кампания проходит в условиях обновленных правил формирования законодательного органа, когда политические партии конкурируют прежде всего программами, командами и качеством своих кадровых решений. По ее мнению, именно поэтому важно оценивать не только выполнение формальных требований при составлении партийных списков, но и реальные возможности женщин занимать позиции, на которых определяется законодательная повестка и принимаются ключевые политические решения.

Эксперт также обратила внимание, что общественный запрос на обновление касается не только появления новых лиц, но и формирования устойчивого кадрового резерва. По ее словам, политическим партиям необходимо уже сегодня создавать женщинам равные возможности для профессионального роста, руководства региональными партийными организациями, участия в работе маслихатов, общественных советов, экспертных структур и разработки партийных программ. Только такой системный подход позволит подготовить женщин к конкуренции за руководящие позиции в Курултае.

По мнению Асем Болатжан, зрелость новой политической системы будет определяться не только проведением открытых и конкурентных выборов, но и тем, насколько новый Курултай сможет обеспечить равные возможности для профессионального роста представителей разных социальных групп и вовлечь их в процесс принятия государственных решений.

Экспертная платформа, объединившая представителей государственных органов, ведущих аналитических центров, научного сообщества, вузов, общественных организаций и экспертного сообщества, была организована Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан.