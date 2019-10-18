Отсеиваются 96% кандидатов в судьи - Толеш Каудыров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Член Высшего судебного совета, доктор юридических наук Толеш Каудыров рассказал о системе отбора судей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Есть ли современные инструменты, которые выявляют (профпригодность судьи - прим. ред)? Да, есть. Современная психология, наука о кадровой службе и человеческих ресурсах достигли больших результатов. И в результате, применяя современные инструменты, такие как тестирование, опросы, решение кейсовых задач, проверяются коммуникативные способности человека, его умение налаживать контакт с людьми, его умение примирить две враждующие стороны», - сказал Толеш Каудыров на международном круглом столе «Перспективы кадровой политики в судебной системе».

«Далее проверяются знания кандидата, причем по всему спектру прав. То есть, нет отрасли права, в которой он не имел бы базовых твердых познаний. Поэтому, количество отраслей права, которые проверяются, возросло до 10. Вопросы усложнены и составлены таким образом, чтобы одновременно проверить навыки его будущей работы. Сейчас отсеиваются 96% кандидатов», - добавил он.

Спикер признал, что такой подход довольно жесткий, однако, по его словам, планку снижать уже нельзя.

«У нас есть резерв, который идет еще с прошлых лет. Но и тех, кто уже прошел экзамен, мы дополнительно проверяем на соответствие их требованиям HR-инструментов. Возникает вопрос – не слишком ли это жестко? Но настоятельная рекомендация международных экспертов и наших отечественных специалистов заключается в том, чтобы не снижать планку. Мы еще не дошли до всего широкого круга претендентов. Например, мы очень хотим видеть в своих рядах адвокатов, нотариусов, но идут мало. О причинах я уже говорил», - отметил Т. Каудыров.

Ответил он и на вопрос по поводу возможности снижения порогового возраста кандидатов в судьи.

«Вопрос по поводу снижения возрастного порога пока на обсуждении. Тем не менее, он пока не воспринимается, потому что это было бы шагом назад», - заявил судья.