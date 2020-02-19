Отряд цифровых комиссаров создали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев рассказал об услугах, оказываемых в электронном виде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы выполнили поручение Елбасы по оптимизации и оказанию госуслуг в электронном виде до 80%. Это стало возможным благодаря принятому закону «О государственных услугах», проекту «Smart Bridge», - сказал Аскар Жумагалиев, выступая на коллегии ведомства.

Средний пакет документов, по его словам, на сегодня сократился на 30% (с 6 до 4 документов). Срок оказания государственных услуг сократился в среднем в 3 раза (с 31 до 10 дней).

«Уверен, вы все это почувствовали на себе. Для удобства людей мы полностью исключили адресную справку. Автолюбители в спеццонах больше не контактируют с сотрудниками полиции. На самом деле идей очень много, и мы с вами должны эту работу активно продолжать», - подчеркнул Аскар Жумагалиев.

Министр добавил, что в целях получения обратной реакции от получателей госуслуг создан первый отряд цифровых комиссаров, в который вошли общественные деятели, блогеры и журналисты.

«Мы получили около 100 комментариев, как сделать госуслуги лучше. В этом году мы должны выполнить поручение Президента и перевести в электронный формат 90% госуслуг, завершить более 100 интеграций», - резюмировал Аскар Жумагалиев.



