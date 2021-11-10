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Отрицательные показатели сохраняются в производстве нефти и газа - МНЭ РК

10 Ноября 2021 09:49
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Отрицательные показатели сохраняются в производстве нефти и газа - МНЭ РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев доложил о ситуации в горнодобывающей промышленности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В горнодобывающей промышленности наблюдается выход в положительную зону роста. В отчетном периоде объем производства в отрасли увеличился на 0,1%», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

По его словам, в разрезе подотраслей производство в добыче металлических руд увеличилась на 4,1%, предоставление услуг в горнодобывающей промышленности – на 2,1%, добыча угля – на 0,2%.

«В производстве сырой нефти, газа и прочих полезных ископаемых по-прежнему сохраняются отрицательные показатели», - заключил министр.


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#Правительство РК   #Экономика   #Нефть   #Миннацэкономики  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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