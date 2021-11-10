Отрицательные показатели сохраняются в производстве нефти и газа - МНЭ РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев доложил о ситуации в горнодобывающей промышленности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В горнодобывающей промышленности наблюдается выход в положительную зону роста. В отчетном периоде объем производства в отрасли увеличился на 0,1%», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

По его словам, в разрезе подотраслей производство в добыче металлических руд увеличилась на 4,1%, предоставление услуг в горнодобывающей промышленности – на 2,1%, добыча угля – на 0,2%.

«В производстве сырой нефти, газа и прочих полезных ископаемых по-прежнему сохраняются отрицательные показатели», - заключил министр.