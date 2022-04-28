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Отрезанные водой села получили дорогу к большой земле в Атырауской области

Автор:  
Виктор Сутягин
28 Апреля 2022, 21:14
Отрезанные водой села получили дорогу к большой земле в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Кызылкогинском районе Атырауской области жители отрезанных водой сел получили дорогу к «большой» земле. Добираться до районного центра Миялы и дальше теперь они смогут по объездному пути, передает корреспондент МИА «Казинформ».

14 апреля 2022 года трасса Миялы-Карабау-Индер была вскрыта в связи с угрозой подтопления районного центра села Миялы. Большая вода пришла по вышедшей из русла реки Уил, проходящей по территории Кызылкогинского района. Отрезанными от райцентра Миялы оказались шесть сельских округов. Переправляться в районный центр в случае необходимости на лодке людям помогали спасатели. Они доставляли и предметы первой необходимости.

«В 800 метрах от вскрытой трассы была построена объездная дорога шириной четыре метра. В настоящее время движение автотранспорта по трассе Миялы-Карабау-Индер восстановлено», - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

Как ранее сообщалось , спасатели в Атырауской области помогают жителям отрезанных водой от райцентра сел.


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