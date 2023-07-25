Отрезанную голову мужчины обнаружили в доме врача в Японии

САППОРО. КАЗИНФОРМ - Отрезанную голову мужчины, найденного мертвым в отеле Саппоро в начале июля обнаружили в доме врача и его дочери, которые были арестованы по подозрению в нанесении увечий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

Голова была обнаружена в понедельник во время обыска в доме 62-летнего врача Осама Тамуры и его 29-летней дочери Руны в Саппоро, на острове Хоккайдо. 60-летняя жена врача также была арестована во вторник по той же статье, сообщила местная полиция.

Полиция расследует отношения между Руной Тамурой, ее отцом-психиатром, и жертвой, опознанной как 62-летний Хитоши Ура, который был найден обнаженным и обезглавленным в ванной гостиничного номера еще 2 июля.

Следствие заявило, что планирует провести вскрытие головы. Ранее проведенное вскрытие тела показало, что причиной смерти стал геморрагический шок.

Полиция полагает, что дочь все сделала сама, так как нет признаков того, что кто-то третий заходил в номер отеля в ту злополучную ночь. Осаму, психиатр из больницы в Саппоро, подозревается в том, что подвозил и забирал свою дочь.

Ура и еще один человек, скорее всего Руна, зарегистрировались в отеле в Саппоро около 22:50 по местному времени 1 июля. Какой-то человек вышел из номера уже один около 2 часов ночи следующего дня.

Сопровождавший Уру человек был невысокого роста и был одет в широкополую шляпу и женскую светлую одежду, когда входил в номер отеля. Выходивший в 2 часа ночи человек был облачен уже в черную одежду, сообщили источники в следственных органах.

Тело Уры было обнаружено позже, 2 июля, персоналом отеля, который пошел проверить номер после того, как у него возникли подозрения, когда он не выписался к полудню.

На кадрах с камер наблюдения видно, что с 2 утра до 15 часов дня в номер отеля никто не входил и не выходил.

Полиции еще предстоит найти вещи Уры, включая его одежду, телефон и удостоверение личности.