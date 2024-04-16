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    13:15, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    Отрезанного от внешнего мира из-за паводка пастуха спасли в Акмолинской области

    Отрезанного от внешнего мира из-за паводка пастуха спасли в Акмолинской области
    Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

    В Жаркаинском районе Акмолинской области пришлось спасать оказавшегося в заложниках у стихии 60-летнего пастуха, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, 60-летний мужчина, работающий пастухом на одной из ферм, оказался отрезан от внешнего мира из-за разлива реки Есиль.

    - Мужчину спасли спасатели акмолинского оперативно-спасательного отряда и сотрудники ОЧС Жаркаинского района. Пастух в медицинской помощи не нуждался, - поделился официальный представитель ДЧС Акмолинской области Ерсаин Койшибаев.

    Как добавили в ведомстве, перевозкой животных, оставшихся на выпасе, занимается сам хозяин скота.

    Отрезанного от внешнего мира из-за паводка пастуха спасли в Акмолинской области
    Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

     

     

    Теги:
    Подтопления Спасение Эвакуация Паводки в Казахстане Паводки Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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