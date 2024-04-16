Отрезанного от внешнего мира из-за паводка пастуха спасли в Акмолинской области

В Жаркаинском районе Акмолинской области пришлось спасать оказавшегося в заложниках у стихии 60-летнего пастуха, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, 60-летний мужчина, работающий пастухом на одной из ферм, оказался отрезан от внешнего мира из-за разлива реки Есиль.

- Мужчину спасли спасатели акмолинского оперативно-спасательного отряда и сотрудники ОЧС Жаркаинского района. Пастух в медицинской помощи не нуждался, - поделился официальный представитель ДЧС Акмолинской области Ерсаин Койшибаев.

Как добавили в ведомстве, перевозкой животных, оставшихся на выпасе, занимается сам хозяин скота.