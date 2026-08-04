Отрезанные от медицины: жители села в СКО вынуждены ездить к врачам за 70 км

Жители села Озерное Тайыншинского района Северо-Казахстанской области жалуются на отсутствие медицинского работника. По их словам, чтобы показаться врачу, им приходится преодолевать расстояние примерно в 70 километров до районного центра, передает корреспондент Kazinform.

По подсчетам акима села, в селе Озерное сейчас насчитывается 104 дома, проживают 263 человека. Большая часть жителей — в основном пожилые люди. В населенном пункте нет медицинского работника, к которому можно было бы обратиться за помощью при появлении головной боли или недомогания.

Фото: Kazinform

— Из-за того, что мы пожилые люди, мы часто болеем. Чтобы поехать в поликлинику, которая находится в 70 километрах, нужно найти транспорт. У нас есть машина, но муж не может ее водить из-за преклонного возраста. Ему уже больше восьмидесяти лет. Поэтому человек может умереть, не доехав до районного центра. А даже если в день поездки назначат лечение, дома некому делать уколы, — говорит Леонтина Корчинская.

​В сельских населенных пунктах в зависимости от численности населения должны быть предусмотрены следующие объекты:

​от 50 до 500 человек — медицинские пункты;

​от 500 до 1500 человек — фельдшерско-акушерские пункты;

​от 1500 человек и выше — врачебные амбулатории.

Ситуацию прокомментировали в управлении здравоохранения СКО.

По информации ведомства, в селах, где нет постоянного медицинского работника, медицинская помощь жителям оказывается через близлежащие организации первичной медико-санитарной помощи. Врачи и медицинские работники среднего звена проводят выездные приемы, при необходимости выезжают на дом к пациентам. А в экстренных случаях скорая помощь обслуживает вызовы независимо от места прикрепления жителя.

Тем не менее это объяснение полностью не решает повседневные проблемы жителей. Поскольку для плановых осмотров, диспансерного наблюдения, получения справок или простых консультаций жители вынуждены ездить в районный центр.

— Отсутствие постоянного медицинского работника в сельском населенном пункте не означает, что медицинская помощь не оказывается. Жители населенного пункта Озерное прикреплены к врачебной амбулатории в селе Келлеровка, находящемся в 30 километрах. Также там есть врач общей практики, который их обслуживает. В случае угрозы здоровью или жизни жители должны обратиться по номерам 103 или 112. До приезда бригады скорой помощи диспетчер дает по телефону инструкции по оказанию первой помощи. При необходимости пациенту оказывается экстренная медицинская помощь и он доставляется в ближайший стационар. Такая помощь оказывается независимо от места прикрепления пациента или наличия медицинского работника в населенном пункте, — говорит заместитель руководителя управления здравоохранения СКО Нурсултан Саржанов.

Специалисты управления не скрывают, что одной из главных преград в привлечении специалистов в села является дефицит кадров. В регионе не хватает таких специалистов, как врачи общей практики, педиатры, акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи. Большая часть молодых врачей выбирает города, где больше профессиональных возможностей и лучше социальные условия.

Фото: Kazinform

Проблему также усугубляет жилищный вопрос. По информации ведомства, во многих малых селах служебного жилья нет, либо оно требует капитального ремонта. Поэтому со стороны государства предусмотрены служебное жилье, льготные жилищные кредиты, подъемные пособия и единовременная выплата в размере 100 минимальных заработных плат для обладателей дефицитных специальностей, поехавших в село.

— Кроме того, демографические особенности области тоже осложняют проблему. Во многих селах численность населения сокращается, молодежь переезжает в города. Из-за этого один медицинский работник вынужден обслуживать сразу несколько сел. Это увеличивает время в пути и влияет на доступность медицинской помощи. Наряду с этим дополнительную сложность создают качество дорог и транспортное сообщение, ведущие в отдаленные населенные пункты, — говорит Нурсултан Саржанов.

По информации ведомства, в текущем году в регион планируется прибытие 85 молодых специалистов. Из них 55 — специалисты, подготовленные по государственному образовательному заказу, еще 30 — через грант акимата области. Они будут распределены в медицинские организации только после завершения учебы.

В то же время в управлении здравоохранения признают, что точных сроков полного обеспечения всех сел постоянными медицинскими работниками нет. По словам специалистов, решение этой проблемы связано с подготовкой новых кадров, их закреплением на селе, строительством жилья и развитием инфраструктуры. Поэтому в предстоящие годы в части малых и отдаленных сел сохранится выездное медицинское обслуживание.