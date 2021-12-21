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Отреставрированный сборник Абая представили в Семее

21 Декабря 2021 11:16
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Отреставрированный сборник Абая представили в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее представили отреставрированный сборник Абая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой Semeynews.kz.

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Это первая опубликованная книга великого казахского мыслителя, изданная в 1909 году в Санкт-Петербурге. Ее представители музея Абая презентовали на пресс-конференции в РСК.

«В 1909 году после смерти Абая был издан первый его сборник. Большой вклад в издание книги внесли его сын Турагул, племянник Какетай и известный общественный деятель, лидер партии «Алаш» Алихан Бокейханов. Сборник был отреставрирован в Национальном центре рукописи и редких книг в Нур-Султане. Когда представители центра приезжали к нам с выставкой, они узнали об имеющемся у нас уникальном сборнике, после чего было принято решение реставрировать эту книгу. В ней не было титульной страницы, были утрачены и порваны некоторые страницы. Книга восстановлена, ее переплели, в музей она вернулась в новом твердом переплете», – рассказала заместитель директора музея Абая Мейрамгуль Кайрамбаева.

Сборник состоит из 120 страниц и поделен на главы, такие как «О народе», «О любви» и другие. Всего сборник вместил около сотни произведений Абая. Реставрация книги – дело не дешевое. Для того, чтобы восстановить одну такую книгу требуется около полумиллиона тенге. Однако этот сборник для музея отреставрировали бесплатно.

«Нас поддержал национальный центр рукописей и редких книг города Нур-Султана. Мы проводили с ними совместное мероприятие, выставку, в рамках которой показали им эту реликвию. Поскольку это первое издание произведений Абая, они нас поддержали и сделали такой подарок, отреставрировав книгу бесплатно. Наш музей им интересен тем, что у нас много ценных книг и рукописей. Они оцифровывают книги и рукописи, пополняют свой фонд оцифрованным вариантом и возвращают нам рукописи обратно. Это взаимовыгодная работа, которая будет продолжена. Очень много книг, которые нужно переиздать. Предстоит оцифровать еще около 40 книг», – добавила Мейрамгуль Кайрамбаева.

Также на пресс-конференции рассказали о ремонтных работах, проводимых в музее Алаш арыстары.

«Наш музей имеет восемь филиалов по всей ВКО. В этом году на собственные средства музея Абая проведены реставрационные работы в музеях Шакира Абенова и Кокбай акына. Также ведутся ремонтные работы в музее Алаш арыстары. Поскольку это важное историческое здание, мы вышли на министерство, после чего они выделили финансы и взялись за реставрационные работы. Сейчас мы советуемся с министерством по поводу подачи нового материала. Мы планируем открыть новую экспозицию, поскольку прежняя уже устарела», – заключил директор музея Абая Турдыкул Шанбай.

Работа по оцифровке ценных книг и реставрации музея Алаш арыстары продолжаются.

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#Восточно-Казахстанская область   #Культура   #Абай  
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