Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Абайская область

Отреставрированный мавзолей «Енлик-Кебек» открыли в Абайской области

Редактор:  
Гульмира Байзакова
29 Сентября 2022, 21:36
Отреставрированный мавзолей «Енлик-Кебек» открыли в Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Абайском районе в честь 125- летия Мухтара Ауэзова состоялось торжественное открытие отреставрированного мавзолея «Енлик-Кебек». При поддержке бизнесменов и жителей региона был установлен памятник Кенгирбай-бию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

На празднование 125-летия Ауэзова на его родине собрались ученые, представители творческой интеллигенции и областного акимата, общественники. Празднования начались с посещения мавзолея родителей Мухтара Ауэзова - Омархана и Нуржамал. Планируется провести спортивные состязания по қазақша күрес, аламан байге и футболу, научную конференцию и праздничный концерт.

Как сообщалось, вчера 125-летие Мухтара Ауэзова отметили в Семее.


photo

photo

photo

photo


Абайская область   125-летие Мухтара Ауэзова  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
На две части могут разделить Атырау
На две части могут разделить Атырау
По БАКАД запустили автомобильное движение
По БАКАД запустили автомобильное движение
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах