Отреставрированный Дом невесты снова требует ремонта в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске памятнику истории и культуры республиканского значения «Дом купца Янгуразова» вновь грозит разрушение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам директора Центра по охране и использованию историко-культурного наследия Раката Мамбеталинова, памятник, известный среди североказахстанцев как «Дом невесты», после реставрационных работ оказался в неудовлетворительном состоянии.

Под угрозой разрушения «Дом невесты» оказывается не впервые. Купеческий особняк конца XIX века реставрировали в 2013-2016 годах. В реконструкцию включался капитальный ремонт кровли, устройство дренажа, возведение новой входной группы на верхний этаж, реставрация фасада и внутренних помещений. Однако уже через два года дом оказался в плачевном состоянии. На реставрацию, кстати, потратили 60 млн тенге.

Р. Мамбеталинов сообщил, что сейчас совместно с Министерством культуры и спорта решается вопрос о ремонте и исправлении всех недочетов.

Дом купца Янгуразова не единственный проблемный объект. Памятник истории и культуры «Магазин купца Шафеева» тоже долгое время стоял в крайне неприглядном виде. По словам Р. Мамбеталинова, объект передали в долгосрочную аренду ТОО «Bestfood Astana». Арендатор представил проектную документацию по ремонту здания, фасадные работы начнутся весной.

«В крайне плачевном состоянии пребывают три памятника архитектуры и градостроительства: Дом купца Дмитриева постройки 1907 года, Дом купца Шулепова второй половины XIX века и переселенческий пункт, построенный в конце XIX века», - сказал Р. Мамбеталинов.

Как выяснилось, Дом купца Шулепова находится на балансе войсковой части 2032 Пограничной службы КНБ РК. Центр направил в адрес собственников пять писем о необходимости предоставления плана восстановительных и проведения ремонтно-реставрационных работ.

«Переселенческий пункт передали на баланс отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Петропавловска, идет оформление документов. Дом купца Дмитриева как объект недвижимого имущества заложен собственником в банк. В связи со смертью владельца банк обратился в акимат города для признания имущества выморочным. Чтобы пресечь дальнейшее разрушение стен от вандалов, установили ограждения на окна и двери», - рассказал Р. Мамбеталинов.

Вместе с тем, 6 памятников историко-культурного наследия в 2019 году отреставрировали и отремонтировали. В частности, на памятнике республиканского значения «Усадьба Сырымбет» заменили черепицу, очистили и покрыли лаком стены. В литературно-мемориальном доме–музее И. Шухова реставрировали окна и двери, модернизировали систему отопления и электросеть, покрасили стены и отремонтировали крыльцо. Ремонт сделали во Дворце культуры энергетиков, в школе № 21 им. М.В. Ломоносова, торговом доме постройки 1911-1915 годов, мельнице купца Полякова, относящейся к 1915-1916 годам.

«Научно-реставрационные и ремонтные работы на объектах историко-культурного наследия осуществляются за счет бюджетных средств и за счет средств собственников и пользователей памятников истории и культуры. В соответствии с требованиями действующего законодательства, такие работы проводятся специализированными организациями, имеющими лицензию», - добавил Р. Мамбеталинов.