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Отремонтировать бордюры и установить освещение на улицах рекомендовала полиция акимату Петропавловска

2 Ноября 2022, 22:00
Отремонтировать бордюры и установить освещение на улицах рекомендовала полиция акимату Петропавловска
2 Ноября 2022, 22:00

Отремонтировать бордюры и установить освещение на улицах рекомендовала полиция акимату Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске сотрудники административной полиции проводят осеннее комплексное обследование технического состояния улиц и дорожной инфраструктуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, результаты обследования показали, что есть необходимость в дооборудовании некоторых участков улиц дублирующими дорожными знаками, установке знаков на автобусных остановках и ряде других мест.

На 34 светофорах полицейские рекомендовали дополнительно установить пешеходные и основные транспортные светофоры, таймеры отсчета обратного времени и красные сигналы «+». Для снижения аварийности - оснастить пешеходные переходы активными дорожными знаками с подсветкой и окантовкой из световозвращающей плёнки.

«В уполномоченные органы направили рекомендации по обустройству уличного освещения, ремонту бордюрных камней и проведению других работ, способствующих безопасной организации дорожного движения. Продолжается комплексное обследование в районах области. Особое внимание уделяется состоянию республиканских трасс с высоким автотрафиком», — прокомментировал начальник управления административной полиции Серик Альжанов.

Всего в Петропавловске предлагают установить более 600 новых дорожных знаков.


Фото: tanjanews.com


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