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Отремонтированы дороги в 38 населенных пунктах Карагандинской области

29 Ноября 2021 20:40
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Отремонтированы дороги в 38 населенных пунктах Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области по проекту «Ауыл – Ел бесігі» за последние три года отремонтированы дороги в 38 сельских населенных пунктах. В регионе охвачено ремонтом полторы тысячи километров автодорог, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

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«Продолжается реконструкция 674 километров трасс республиканского значения и свыше 800 километров автодорог местной сети. Обеспечен проезд по новой дороге Караганда – Балхаш и Балхаш – Бурылбайтал общей протяженностью 513 км, – сообщил аким области Женис Касымбек на брифинге в СЦК. – По данным министерства индустрии и инфраструктурного развития, полное завершение с обустройством планируется на следующий год».

В будущем году должны начаться дорожно-строительные работы на автодороге Жезказган – Кызылорда на участке Карагандинской области. Качественная дорога позволит усилить торгово-транспортную связанность Жезказгана и Сатпаева, а также увеличит грузовой транзит.


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#Инфраструктурные проекты   #Карагандинская область   #Регионы  
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