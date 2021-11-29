Отремонтированы дороги в 38 населенных пунктах Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области по проекту «Ауыл – Ел бесігі» за последние три года отремонтированы дороги в 38 сельских населенных пунктах. В регионе охвачено ремонтом полторы тысячи километров автодорог, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата региона.
«Продолжается реконструкция 674 километров трасс республиканского значения и свыше 800 километров автодорог местной сети. Обеспечен проезд по новой дороге Караганда – Балхаш и Балхаш – Бурылбайтал общей протяженностью 513 км, – сообщил аким области Женис Касымбек на брифинге в СЦК. – По данным министерства индустрии и инфраструктурного развития, полное завершение с обустройством планируется на следующий год».
В будущем году должны начаться дорожно-строительные работы на автодороге Жезказган – Кызылорда на участке Карагандинской области. Качественная дорога позволит усилить торгово-транспортную связанность Жезказгана и Сатпаева, а также увеличит грузовой транзит.
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