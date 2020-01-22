Отремонтированные пассажирские вагоны презентовали в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня на столичном вокзале «Нұрлы жол» генеральный директор АО «Пассажирские перевозки» Михаэль Кортюм презентовал пассажирские вагоны, прошедшие капитально-восстановительный ремонт в городе Гомеле (Беларусь), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы презентуем два вагона, которые прошли капитально-восстановительный ремонт. Это является частью стратегии АО «Пассажирские перевозки». Наша цель – предоставление качественных услуг пассажирам. Помимо этого, одна из основных задач – обеспечение достаточного количества вагонов на лето 2020 года. То есть, помимо закупки новых вагонов предусмотрен ремонт старых. Мы хотим предлагать нашим пассажирам экологически чистый продукт с самым лучшим качеством: чистые и технически отремонтированные туалеты, тщательная уборка вагонов, хорошо функционирующее отопление. Мы также прорабатываем вопросы достаточности мест в вагонах, проводится работа по поэтапному обновлению вагонного парка. Кроме того, организованы курсы повышения квалификации наших сотрудников по изучению английского языка, оказанию услуг нашим клиентам», - рассказал журналистам генеральный директор АО «Пассажирские перевозки» Михаэль Кортюм.





























Он подчеркнул, что, помимо этих двух вагонов, еще 35 находятся на капитально-восстановительном ремонте. На 2020 год дополнительно запланирован ремонт 50 вагонов. Эти вагоны 1980 года производства, которые по правилам через 28 лет должны подлежать капитальному ремонту для продления срока их службы на 16 лет.

«По правилам капитально-восстановительный ремонт длится 90 дней. Но наша цель - ускорить этот процесс. Эти два вагона отремонтированы за 50 дней. В рамках капитально-восстановительного ремонта идет полностью разборка вагона, снимается корпус, остается только решетка вагона и тележка», - добавил генеральный директор АО «Пассажирские перевозки».













Пассажирские вагоны, прошедшие капитально-восстановительный ремонт в Беларуси, модернизированы и переоборудованы из купейного в плацкартные вагоны. Имеется система видеонаблюдения, кондиционер. В каждом пассажирском боксе есть розетки на 220В. Также для удобства пассажиров предусмотрены холодильник, микроволновая печь, кулер с современной системой очистки воды.

«Мы уже приняли вагоны. В скором времени они выйдут в рейс. Большое количество пассажирских перевозок осуществляется в западном и южном направлении Казахстана, поэтому эти вагоны будут прикреплены к поездам в указанном направлении. Отремонтированные вагоны будут ездить по всему Казахстану» - сказал официальный представитель АО «Пассажирские перевозки» Диас Ахметшарип.

Отметим, каждый вагон оборудован сигнальными кнопками для вызова проводника, которые расположены снаружи возле боковых входных дверей вагона. Они рассчитаны на 54 спальных места и 81 сидячее место. Компания будет обновлять пассажирский парк вагонов до 100 единиц в год.















