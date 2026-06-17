Отремонтированный за 34 млн тенге понтонный мост вновь затонул в Павлодарской области

Понтонный мост через реку Белая, расположенный в Аксуской сельской зоне, используют жители 4 сел. По нему люди переправляются к лугам для заготовки кормов для скота, передает корреспондент агентства Kazinform.

В соцсетях появилось видео, на котором видно как вблизи села Коктас понтонный мост ушел под воду. Автор ролика отмечает, что ранее переправу уже ремонтировали.

— Единственный перевал, мост, который в прошлом году ремонтировали, опять утонул. После разлива он лежит, как лежал. Мы обращались к акиму, никаких мер он не принимает. Как мы будем зимовать в этом году, не знаем. Жители просят помощи, наш аким вообще бездействует, мы недовольны работой нашего акима, — говорит женщина, снимающая видео.

Понтонный мост, длинной 66 метров и шириной 7 метров, в селе Коктас жители используют с 2006 года.

— Данный мост используется для того, чтобы жители могли переходить на сенокосы, расположенные по другой стороне реки Белая. Кроме того, специалисты АО «KEGOC», обслуживающие электрические сети высокого напряжения, также используют мост в служебных целях. В 2025 году подрядной организацией — ТОО «СтройЭталон» проведен текущий ремонт понтонного моста. На ремонт из бюджета направлено 34 миллиона тенге, — сообщили корреспонденту Kazinform в акимате города Аксу.

В апреле 2026 года в ходе эксплуатации моста был выявлен ряд технических неисправностей. В частности, наблюдались разрыв сварных швов и износ понтонных конструкций. Позже в весенний период из-за разлива реки мост затонул и пришел в негодность.

— В связи с выявленными дефектами акиматом сельского округа направлено исковое заявление в суд, чтобы обязать подрядную организацию выполнить гарантийные обязательства. По итогам рассмотрения дела стороны пришли к медиативному соглашению. ТОО «СтройЭталон» обязалось выполнить работы по восстановлению моста до 25 июля текущего года, — добавили в акимате.

Отмечается, что вопрос выделения дополнительных средств из бюджета на ремонт моста не рассматривается, работы будут осуществляться в рамках гарантийных обязательств подрядной организации.

Напомним, понтонный мост в районе села Коктас также затонул в июле 2024 году. Тогда аким города Аксу заявил, что для строительства новой переправы выделены средства на разработка ПСД.