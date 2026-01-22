Отремонтированная школа ушла на дистанционку из-за холода в классах в Костанае

В отделе образования сообщили, что ситуацию обещают разрешить до 23 января.

— По ситуации в школе № 122 отдел образования сообщает, что на место для изучения всех обстоятельств на объект был осуществлен выезд заместителя акима области Нарымбетова Б.Х., заместителя акима города Шуленова М.М., руководителя управления образования Ибраевой А.Е., а также подрядчика Торгстроймонтаж Борзкенкова П. П. По итогам было установлено, что в школе на данный момент идет работа по регулировке системы отопления, также обсуждается вопрос по проведению дополнительных мер по решению данной ситуации, — говорится в сообщении.

Работы планируют завершить до 23 января. В связи с чем, приняли решение о переводе учебного процесса на эти дни в дистанционный формат.

Стоит отметить что на капремонт было затрачено 754,5 млн тенге, а работы завершились в начале январе, о чем сказала руководитель отдела образования города Костанай Гульсим Уразбаева.

