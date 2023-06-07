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Отремонтировали сети, верните асфальт – аким СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
7 Июня 2023, 01:28
Отремонтировали сети, верните асфальт – аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На заседании акимата глава Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров сделал замечание акиму Петропавловска и управлению жилищно-коммунального хозяйства за разрушенные участки дорог и тротуаров, где проводили ремонт сетей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона снова продемонстрировал, что читает социальные сети и знает, какие недовольства высказывают горожане. В том числе из-за перекопанных улиц.

«Горожане все видят и пишут в соцсетях. На аварийных участках проводится работа, после которой нужно обеспечить восстановление дорожного полотна. С прошлого года есть такие. Убрали асфальт – положите на место. Далеко не надо ходить. Возле акимата полгода все было перекопано. Я уже делал замечание по этому поводу. Аким города, его заместители и ЖКХ за этим не смотрят. Когда оставляете «на потом», можно считать, что не будет сделана работа. Держите этот вопрос на контроле. После ремонтных работ компании сразу оперативно должны за собой навести порядок», - подчеркнул А. Сапаров.

В этом году, по информации руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» планирует ремонт и реконструкцию 7,2 км тепловых сетей. ТОО «Кызылжар су» ранее заявляло о ремонте 5 км сетей.


Северо-Казахстанская область   ЖКХ   Петропавловск  
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