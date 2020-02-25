Отразил 2,5 млрд атак – как устроена система киберщита Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Руслан Абдикаликов рассказал о системе киберщита, стоящего на страже национальной кибербезопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2019 году на всю инфраструктуры страны было порядка 2,5 млрд атак. У нас в стране есть электронная граница – это один из элементов киберщита. Как вы знаете, в 2018 году был запущен Национальный координационный центр по информационной безопасности. И основной удар, как правило, принимает именно он. Этот большой щит отразил 2,5 млрд атак. Это количество ежегодно растет в геометрической прогрессии. Когда мы начали этим заниматься, у нас атаки исчислялись сотнями тысяч. И тогда нам казалось это очень много», - сказал Руслан Абдикаликов на презентации сотрудничества между компаниями T&T Security и мировым лидером в сфере кибербезопасности Trend Micro Incorporated.

По его словам, сейчас Казахстану не страшны и 2,5 млрд кибератак.

«Во-первых, потому что это общемировой тренд. Во-вторых, нет успешных атак. Защита позволяет отразить гораздо больше атак. 2,7 млн атак было совершено на инфраструктуру электронного Правительства. Это те атаки, которым все-таки удалось проскочить через большой щит. К примеру, если у тебя большая сеть, и ты ловишь большую рыбу, то мелкая рыба в любом случае через ячейки сети проходит. Это были маленькие целевые атаки, которые проскочили и были отражены на втором уровне», - отметил спикер.

«В прошлом году у нас на базе Национального центра информационных технологий был создан Оперативный центр информационной безопасности. И именно он позволил отразить 2,7 млн атак на электронное Правительство. Но если бы не было того большого щита, неизвестно, что было бы с маленьким. Думаю, он бы просто не выдержал», - добавил Р. Абдикаликов.