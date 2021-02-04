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    16:24, 04 Февраль 2021 | GMT +6

    Отравление воспитанниц интерната в Павлодаре: уволены несколько сотрудников

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Из павлодарского интерната, где воспитанницы отравились антисептиком, уволены несколько сотрудников. Строгий выговор вынесен заместителю директора КГУ «Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Pavlodarnews.kz.

    Как сообщил на брифинге в региональной службе коммуникаций руководитель управления образования области Динислам Болатханулы, информация о факте отравления в центре детей антисептиком не разглашалась в соответствии со статьей 201 УПК РК.

    Досудебное расследование сейчас проводится по статье 371 части 2 УК «Халатность, повлекшая по неосторожности тяжкие последствия».

    «По факту гибели несовершеннолетних приняты меры дисциплинарного взыскания в виде строгого выговора заместителю руководителя центра, воспитателю, медицинской сестре, – рассказал Динислам Болатханулы. – На основании личного заявления уволены медсестра, два помощника воспитателя и сторож. Заявление на увольнение подал также директор центра. Ведется служебное расследование. По результатам рассмотрения уголовного дела наказание понесут чиновники от образования, отвечающие за этот функционал», - пояснил Динислам Болатханулы.

    Как рассказал спикер, погибшая девочка имела статус «оставшаяся без попечения родителей» – оба родителя лишены родительских прав в октябре 2020 года. Одна из трех отравившихся антисептиком должна была быть направлена для содержания в областную специальную школу-интернат для детей с девиантным поведением в город Серебрянск Восточно-Казахстанской области.

    Деятельность подобных центров в Экибастузе и Павлодаре вчера рассматривалась на заседании областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

    В них сейчас содержатся 73 ребенка в возрасте от трех до 18 лет - это дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, безнадзорные и беспризорные, дети с девиантным поведением, а также дети, направляемые в специальные организации образования. Есть постоянные и временные группы, где несовершеннолетние находятся от трех месяцев до полугода.

    После случившего усилится контроль за деятельностью центров поддержки детей, а также оказание социальной, педагогической и психологической помощи в реабилитации несовершеннолетних.

    «Работа территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав будет пересмотрена и построена по новому формату с учетом адресности действий, – сказал глава ведомства. – Будет изучена возможность определения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из числа студентов колледжей в общежития с возложением обязанностей опекуна на руководителей организаций ТиПО, а также круглосуточное дежурство сотрудников полиции в центрах поддержки детей.

    Облоно разрабатывает проект по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, который будет реализован в каждом учреждении образования.

    Напомним, как рассказали сами воспитанницы центра врачам, 1 января 2021 года в 20:30 они выпили по 2,5 стакана разведенного водой средства «Антисептик-МД-1». На следующий день из центра привезли в приемный покой областной детской больницы одну из воспитанниц, 2003 года рождения, в бессознательном состоянии. Спасти ее врачи не смогли.

    Две другие девочки поступили позже. Их состояние доктора оценивали как средней степени тяжести. После курса лечения обе выписались из стационара. Всего в павлодарском центре поддержки детей сейчас находятся 29 детей.

    В 2020 году в Павлодарской области были лишены родительских прав 93 родителя, ещё 133 ограничены в них.


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