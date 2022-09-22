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Отравление в школьной столовой в Павлодарской области: известны итоги проверки
22 Сентября 2022, 18:53

Отравление в школьной столовой в Павлодарской области: известны итоги проверки

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Санэпидемиологи завершили внеплановую проверку столовой шарбактинской средней школы №2 после массового отравления детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Специалисты отбирали смывы, чтобы провести микробиологические исследования и проанализировать патогенную микрофлору. Обследовали сотрудников пищеблока – есть ли у них дизентерия или сальмонеллез. Также исследовали воду, продукты – гречку и яблочный сок, овощи. Но показатели по результатам лабораторного анализа оказались в пределах нормы.

Нарушения всё же выявили. Санэпидемиологи выяснили, что столовую некачественно дезинфицируют – внутри летают мухи, нет документов о качестве и безопасности фруктов и овощей, у повара не было допуска к работе.

«На момент обследования фактический рацион питания не соответствовал утвержденному перспективному меню. В пищеблоке была трёхсекционная ванна для мытья столовой посуды, к третьей секции отсутствовал подвод горячей и холодной воды. На момент обследования холодильники были без термометров», – говорится в заключении.

Нарушениями посчитали также тарелки с отбитыми краями, разделочные доски с трещинами и то, что у повара ногти были покрыты лаком.

Индивидуальному предпринимателю, который обслуживает столовую, выдали предписание. Нарушения должны устранить. Материалы проверки санврачи передали полицейским. Дело расследуют по первой части статьи 425 КоАП РК. Предпринимателю грозит штраф – более 704 тысяч тенге.

Напомним, признаки пищевого отравления были у девяти учеников. Дети жаловались на рвоту, боль в животе, диарею, высокую температуру. Пять учеников лечились амбулаторно. Четырёх школьников госпитализировали в областную инфекционную больницу. У них выявили шигеллёз, вызванный бактериями.

Фото: shutterstock



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