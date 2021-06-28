Отравление угарным газом в СКО: родители погибли, ребенок в больнице

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области зарегистрировали гибель двух человек от отравления угарным газом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, трагедия произошла в селе Горькое Тайыншинского района.

«В частном жилом доме получили смертельное отравление угарным газом 44-летний мужчина и его 39-летняя супруга. Госпитализирован их 14-летний сын. Состояние тяжелое, находится в реанимации в детской областной больницы на аппарате ИВЛ.

Тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Установлено, что накануне проводился ремонт отопительный печи, который был не закончен, что послужило отравлением угарным газом», – прокомментировали в пресс-службе.



