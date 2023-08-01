Отравление неясного генеза – главсанврач РК прокомментировала смерть мальчика в Караганде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первое расследование установило, что у детей, поступивших с отравлением из Центра оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области, не было пищевого отравления. Об этом заявила вице-министр здравоохранения, главный санитарный врач Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Вчера к нам поступила информация о том, что в Караганде из детского медико-социального учреждения 12 детей поступили в больницу. У этих 12 детей на сегодня диагноз «отравление неясного генеза», пока не понятна причина отравления. Очень мало времени прошло», - сказала она в кулуарах заседания Правительства РК.

По ее данным, из 12 детей один ребенок, к сожалению, скончался. Шесть детей находятся в реанимации, у пятерых детей состояние средней тяжести. Это все мальчики подросткового возраста.

«Чтобы определить причину, нужно время. Первые дети поступили в конце дня 30 июля, остальные стали поступать вчера, 31 июля. Предварительно было подозрение на пищевое отравление, но первое расследование показало, что к пищевому отравлению это отношения не имеет», - добавила главный санврач.

Ранее в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области произошло массовое отравление. Один ребенок погиб, шесть детей находятся в реанимации.