Отравление медиков после ауызашара: более 20 сотрудников ресторана уволили в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В Актау провели расследование массового отравления медицинских работников после ауызашара в одном из ресторанов в гостиничном комплексе Актау. От работы отстранили 24 сотрудника, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе проверки выяснилось, что у 20 сотрудников ресторана были поддельные медицинские карты, у четырех их вообще не было. У семи из 21 обследованного работника обнаружили стафилококк. Выявили 220 кг просроченных продуктов (73 наименования).

«Дело направили в департамент полиции Актау по части 2 статьи 425 Кодекса об административных правонарушениях – за нарушение требований законодательства Республики Казахстан в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, повлекшее причинение вреда здоровью человека», - уточнил заместитель начальника департамента санитарно-эпидемиологического надзора Мангистауской области Асылбек Шаров.

Напомним, 12 апреля с симптомами отравления в больницу обратились 16 человек. У пациентов была высокая температура, рвота, жидкий стул, всеобщая интоксикация. Сейчас медики чувствуют себя хорошо.