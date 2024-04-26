Отравление газом: стало известно о состоянии матери и 9 детей в СКО

Состояние матери и ее девятерых детей, пострадавших от отравления угарным газом в селе Антоновка Северо-Казахстанской области, улучшилось, передает агентство Kazinform.

Женщина была выписана из больницы, а детей, находившихся в реанимационном отделении, перевели в общую палату.

Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям СКО Аслан Ахметжанов сообщил на брифинге, что причиной отравления стало закрытие заслонки печи раньше времени, когда топливо еще не прогорело.

Семья, состоящая на учете из-за многодетности, переехала в регион два года назад по специальной программе. Сейчас их состояние здоровья стабильное. Женщина и дети получили необходимое лечение, и в настоящее время они находятся под наблюдением медицинского персонала.

В этом году в Северо-Казахстанской области число погибших при пожарах составило 12 человек, что на 9% больше, чем в прошлом году.