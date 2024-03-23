Отравившего своих коллег мужчину приговорили к смертной казни в Китае

В Китае мужчина был приговорен к смертной казни за то, что подсыпал яд в еду и напитки своих коллег, в результате чего один из них погиб, а четверо серьезно пострадали. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

По сообщению Первого народного суда средней ступени Шанхая, ответчик по имени Сюй Яо, был приговорен к смертной казни за убийство и выброс вредных веществ.

14 — 15 декабря 2020 года Сюй Яо отравил еду своего коллеги по фамилии Линь из-за возникшего между ними конфликта по поводу управления компанией, что привело к смерти этого коллеги от отравления.

Кроме того, в период с сентября по декабрь 2020 года Сюй Яо конфликтовал из-за работы с двумя другими коллегами, из-за чего также подсыпал яд в их напитки и другие продукты питания в одном из офисов, что привело к отравлению четырех человек.