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    01:42, 23 Март 2024 | GMT +6

    Отравившего своих коллег мужчину приговорили к смертной казни в Китае

    Суд
    Фото: pixabay.com

    В  Китае мужчина был приговорен к смертной казни за то, что подсыпал яд в еду и напитки своих коллег, в результате чего один из них погиб, а четверо серьезно пострадали. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа

    По сообщению Первого народного суда средней ступени Шанхая, ответчик по имени Сюй Яо, был приговорен к смертной казни за убийство и выброс вредных веществ.

    14  — 15 декабря 2020 года Сюй Яо отравил еду своего коллеги по фамилии Линь из-за возникшего между ними конфликта по поводу управления компанией, что привело к смерти этого коллеги от отравления.

    Кроме того, в период с сентября по декабрь 2020 года Сюй Яо конфликтовал из-за работы с двумя другими коллегами, из-за чего также подсыпал яд в их напитки и другие продукты питания в одном из офисов, что привело к отравлению четырех человек.

    — Обвиняемый умышленно совершил убийство путем отравления и поставил под угрозу общественную безопасность. Мотивы совершения им преступлений были крайне подлыми, за что он должен быть наказан по всей строгости закона, — заявили в суде.

    Теги:
    Китай Суды Мировые новости
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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