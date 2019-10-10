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Отравились студенты столичного вуза

10 Октября 2019 14:42
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Отравились студенты столичного вуза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ ­ - Руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Нур-Султана Садвакас Байгабулов прокомментировал пищевое отравление среди столичных студентов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Второй год студенты Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина в результате пищевого отравления оказываются на больничной койке в инфекционной больнице.

Следует отметить, что услуги в сфере общественного питания оказываются субъектом МСБ в этом университете.

По факту пищевого отравления среди студентов проводится эпидемиологическое расследование на объектах общественного питания субъекта МСБ.

По результатам проверки будет установлена причина отравления, и дана оценка по соблюдению субъектом МСБ санитарно-эпидемиологических правил при изготовлении, транспортировке и реализации пищевой продукции.

Студенты госпитализированы в инфекционную больницу с острой бактериальной кишечной инфекцией 7 октября т.г.

В связи с отравлением, предприниматель по собственной инициативе приостановил работу объекта общественного питания на санитарный день.

Необходимо подчеркнуть, что в сентябре 2018 года также 16 студентов этого университета были госпитализированы в городскую инфекционную больницу в результате пищевого отравления после посещения столовой субъекта МСБ, который оказывал услуги по питанию.

В 2018 году по результатам выявленных многочисленных нарушений санитарных правил в столовой университета, на предпринимателя был наложен штраф в размере 95 МРП.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Вузы, Происшествия, Здравоохранение,
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