Отраслевую журналистику намерены развивать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития Аида Балаева сообщила о развитии отраслевой журналистики в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас есть план, который предполагает обучение, переподготовку кадров. В этом году с февраля мы начали работать над развитием отраслевой журналистики. Подписали меморандумы с отдельными вузами – будем готовить журналистов в сфере медицины, сельского хозяйства, экологии, религии и так далее. Понятно, что профессиональными врачами или экологами они не станут, но будут понимать специфику развития той или иной отрасли. Примерно 300 журналистов уже получили сертификаты, и эта работа будет продолжаться», - сказала Аида Балаева в интервью Inbusiness.kz.

Она отметила, что ведомство работает с зарубежными медиашколами, чтобы повышать уровень квалификации журналистов как государственных СМИ, так и частных.

Также министр обозначила, что одна из задач - повышать квалификацию журналистов, создавать условия для профессионального роста всех журналистов независимо от форм собственности.

«Моя задача – сделать хороший полноценный закон, который будет защищать интересы наших журналистов, повысит статус, даст стимулы, потому что большую ответственную задачу выполняют. Стабильность в обществе зависит от профессионализма и деятельности журналистов. Поэтому министерство, как уполномоченный орган, будет делать все, чтобы мы совместно работали и, соответственно, помогали населению формировать правильные приоритеты», - заявила глава МИОР.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.