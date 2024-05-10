Отраслевой совет по профквалификациям в сфере охранной деятельности создается в РК
В целях координации вопросов по развитию профессиональных квалификаций в сфере охранной деятельности в рамках Закона Республики Казахстан «О профессиональных квалификациях», Министерством внутренних дел планируется создание консультативно-совещательного органа – Отраслевого совета по профессиональным квалификациям в сфере охранной деятельности, передает агентство Kazinform со ссылкой на МВД РК.
Согласно приказу Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 8 сентября 2023 года № 378 «Об определении правил создания отраслевых советов по профессиональным квалификациям и утверждении их типового положения», в состав отраслевого совета включается не более двух представителей от:
- государственного органа;
- Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан;
- Национального органа по профессиональным квалификациям;
- работодателей;
- отраслевых профессиональных союзов (при наличии);
- отраслевых объединений (ассоциаций, союзов) работодателей, при их отсутствии отраслевых организаций (при наличии);
- организаций образования, реализующих образовательные программы в соответствующей сфере (отрасли).
Для формирования состава отраслевого совета приглашаются специалисты, осуществляющие аттестуемые виды работ в сфере охранной деятельности, имеющие опыт разработки и внедрения отраслевых квалификаций.
Для включения в отраслевой совет заинтересованными лицами предоставляются:
- заявление по форме согласно приложению 1 к Правилам;
- документы, подтверждающие опыт по разработке и внедрению квалификационных требований аттестуемых видов работ в сфере охранной деятельности, в соответствии со статьей 35 Трудового кодекса Республики Казахстан.
Прием документов будет осуществляться через канцелярию Департамента по контролю за охранной деятельностью МВД или через электронный адрес [email protected] в течении 5 рабочих дней с момента опубликования.