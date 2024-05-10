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    11:47, 10 Май 2024 | GMT +6

    Отраслевой совет по профквалификациям в сфере охранной деятельности создается в РК

    охрана
    Фото: Kazinform

    В целях координации вопросов по развитию профессиональных квалификаций в сфере охранной деятельности в рамках Закона Республики Казахстан «О профессиональных квалификациях», Министерством внутренних дел планируется создание консультативно-совещательного органа – Отраслевого совета по профессиональным квалификациям в сфере охранной деятельности, передает агентство Kazinform со ссылкой на МВД РК.

    Согласно приказу Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 8 сентября 2023 года № 378 «Об определении правил создания отраслевых советов по профессиональным квалификациям и утверждении их типового положения», в состав отраслевого совета включается не более двух представителей от:

    • государственного органа;
    • Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан;
    • Национального органа по профессиональным квалификациям;
    • работодателей;
    • отраслевых профессиональных союзов (при наличии);
    • отраслевых объединений (ассоциаций, союзов) работодателей, при их отсутствии отраслевых организаций (при наличии);
    • организаций образования, реализующих образовательные программы в соответствующей сфере (отрасли).

    Для формирования состава отраслевого совета приглашаются специалисты, осуществляющие аттестуемые виды работ в сфере охранной деятельности, имеющие опыт разработки и внедрения отраслевых квалификаций.

    Для включения в отраслевой совет заинтересованными лицами предоставляются:

    • заявление по форме согласно приложению 1 к Правилам;
    • документы, подтверждающие опыт по разработке и внедрению квалификационных требований аттестуемых видов работ в сфере охранной деятельности, в соответствии со статьей 35 Трудового кодекса Республики Казахстан.

    Прием документов будет осуществляться через канцелярию Департамента по контролю за охранной деятельностью МВД или через электронный адрес [email protected] в течении 5 рабочих дней с момента опубликования.

    Теги:
    МВД РК Минтруда и соцзащиты РК Закон и право Безопасность
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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