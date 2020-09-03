Отрадно, что включены актуальные для горожан вопросы - в Алматы обсудили Послание Президента
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- Представитель общественного объединения «Я Алматинец» Константин Авершин поделился мнением об инициативах, озвученных в Послании Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Послание Президента очень взвешанное и выдержанное. Видно, что будет реальная работа. Два года назад поднимали вопрос о том, что горожане должны знать, куда тратятся бюджетные деньги. Этот вопрос я поднимал сам, некоторые коллеги меня поддерживали. И сейчас очень отрадно, что этот пункт был включен»,- высказался Константин Авершин.
Также он, как предприниматель, выступил в поддержку инициатив относительно малого и среднего бизнеса.
«Вопрос освещался о поддержке малого и среднего бизнеса. На самом деле Алматы - это город малого и среднего бизнеса, мы все об этом знаем. У нас нет ресурсов, потому бизнес надо поддерживать не для галочки, а поддержать его реально», -добавил он.
Кроме того, К. Авершин остановился на вопросах развития спорта.
«Мы всегда были за массовый спорт, доступные кружки, именно для детей. Это нужное дело, иммунитет сильно у людей на карантине пострадал. Кружки и спортивные секции должны быть в шаговой доступности. Это должно происходить повсеместно. Нам надо вкладывать в своих детей. Это профилактика суицидальных настроений, зависимостей, преступлений. Мы этим занимаемся сами, и если теперь будет государственная поддержка, то это замечательно», -заключил Константин Авершин.
Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев обратился к народу Казахстана с Посланием «Казахстан в новой реальности: время действий».
С полным текстом Послания Главы государства «Казахстан в новой реальности: время действий» можно ознакомиться здесь.Фото: voxpopuli.kz
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