Отрадно, что включены актуальные для горожан вопросы - в Алматы обсудили Послание Президента

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- Представитель общественного объединения «Я Алматинец» Константин Авершин поделился мнением об инициативах, озвученных в Послании Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Послание Президента очень взвешанное и выдержанное. Видно, что будет реальная работа. Два года назад поднимали вопрос о том, что горожане должны знать, куда тратятся бюджетные деньги. Этот вопрос я поднимал сам, некоторые коллеги меня поддерживали. И сейчас очень отрадно, что этот пункт был включен»,- высказался Константин Авершин.

Также он, как предприниматель, выступил в поддержку инициатив относительно малого и среднего бизнеса.

«Вопрос освещался о поддержке малого и среднего бизнеса. На самом деле Алматы - это город малого и среднего бизнеса, мы все об этом знаем. У нас нет ресурсов, потому бизнес надо поддерживать не для галочки, а поддержать его реально», -добавил он.

Кроме того, К. Авершин остановился на вопросах развития спорта.

«Мы всегда были за массовый спорт, доступные кружки, именно для детей. Это нужное дело, иммунитет сильно у людей на карантине пострадал. Кружки и спортивные секции должны быть в шаговой доступности. Это должно происходить повсеместно. Нам надо вкладывать в своих детей. Это профилактика суицидальных настроений, зависимостей, преступлений. Мы этим занимаемся сами, и если теперь будет государственная поддержка, то это замечательно», -заключил Константин Авершин.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев обратился к народу Казахстана с Посланием «Казахстан в новой реальности: время действий».

С полным текстом Послания Главы государства «Казахстан в новой реальности: время действий» можно ознакомиться здесь.

Фото: voxpopuli.kz