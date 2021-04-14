Отработку на селе выпускники могут осуществлять не только в госорганизациях – Минобразования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал о внесенных изменениях в правила отработки выпускниками на селе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Законом РК от 8 января 2021 года № 410-VI ЗРК в Закон «Об образовании» внесены изменения и дополнения, касающиеся правил отработки либо возмещения расходов бюджетных средств в случае неотработки лицами, обучавшимися в организациях высшего и послевузовского образования (ОВПО) на основе государственного образовательного заказа», - написал Асхат Аймагамбетов в своем ответе на депутатский запрос.

Согласно новым поправкам выпускникам предоставляется возможность осуществлять отработку не только в государственных организациях, но и в любых учреждениях независимо от формы собственности. Кроме того, внесены изменения относительно соразмерной отработки периоду обучения.

«В настоящее время для реализации Закона внесены соответствующие изменения в Правила направления специалиста на работу, предоставления права самостоятельного трудоустройства, освобождения от обязанности или прекращения обязанности по отработке гражданами, обучавшимися на основе государственного образовательного заказа (постановление Правительства РК от 30 марта 2012 года № 390)», - отметил министр.

«Также в Правилах определен четкий порядок закрепления и направления на работу молодых специалистов. Смягчение норм Закона, касающихся отработки и возмещения расходов за обучение в дальнейшем даст возможность молодым специалистам разрешить вопросы трудоустройства», - заключил А. Аймагамбетов.