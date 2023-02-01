Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Отработка для стипендиатов «Болашак» сокращена на год при софинансировании обучения

1 Февраля 2023, 14:36
Отработка для стипендиатов «Болашак» сокращена на год при софинансировании обучения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С 2023 года срок обязательной трудовой отработки сокращен на один год стипендиатам программы «Болашак», имеющим грант на академическое обучение от зарубежного вуза, работодателя или организации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Центр междунарожных программ».

«В этом году усовершенствованы правила отбора кандидатов на стипендию «Болашак». Теперь в конкурсе могут также участвовать претенденты, имеющие грант на академическое обучение от зарубежного вуза или организации. Срок отработки для таких стипендиатов будет уменьшен с пяти до четырех лет в городах Астана, Алматы и Шымкент, с трех до двух лет – в других регионах страны», - сказал председатель Правления АО «Центр международных программ» Ануар Жангозин.

Он отметил, что программа «Болашак» будет покрывать расходы стипендиата на проживание, питание, медицинскую страховку, авиаперелет, визовые сборы, приобретение учебных материалов. Это увеличит возможности для казахстанцев, а также позволит существенно сэкономить бюджетные средства.

Претенденты с наличием гранта на обучение в ведущем зарубежном вузе для участия в конкурсе по программе «Болашак» должны предоставить копии документов, подтверждающих зачисление на академическое обучение на безвозмездной основе. Грант должен покрывать весь период академического обучения.


Новости по теме
Электростимуляцию костей при переломах предлагают использовать ученики NIS Караганды
Ученикам НИШ рассказали о профессии автодорожника и показали, как проверяют качество трасс в РК
Лучших ученых Казахстана наградили в Алматы
Теги:
Читайте также
510 транспортных средств легализовали за 10 дней в Акмолинской области
Электростимуляцию костей при переломах предлагают использовать ученики NIS Караганды
Смертность от рака снизилась в Казахстане
Президент посетил выставку ремесленников в Таразе
Умер модельер Пако Рабан
Сразу после переизбрания я подписал Указ о развитии сельских территорий - Президент
Когда дети-сироты Петропавловска получат жилье
Ученикам НИШ рассказали о профессии автодорожника и показали, как проверяют качество трасс в РК
Новости партнеров
Популярное
1 Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область
2 Кандидатов в депутаты выдвинула партия «Байтақ»
3 Главная задача – сохранить государственность - Касым-Жомарт Токаев
4 Касым-Жомарт Токаев посетил Дом студентов в Таразе
5 Касым-Жомарта Токаева проинформировали о ходе реализации программы «Ауыл аманаты»

Лента новостей